L’Ajuntament de València concedeix la llicència d’obres a MSC per a construir la seua plataforma logística en la ZAL

L’Ajuntament de València ha concedit la llicència d’obres de nova planta a Mediterranean Shipping Company (MSC) perquè construïsca una nova plataforma logística en la ZAL (Zona d’Activitats Logístiques) del port de València amb una superfície de 25.669 metres quadrats. El complex consistirà en un edifici d’ús industrial conformat per la plataforma logística de fred per a l’emmagatzematge de productes d’alimentació d’origen vegetal i animal, refrigerats i congelats, a més d’un espai d’oficines; tot això suposarà una inversió de més de 30 milions d’euros.

Aquesta llum verda per a les primeres obres es produeix quan encara no s’han complit tres setmanes des que el Tribunal Suprem declarara conforme a dret el Pla Especial de la ZAL, contradient d’aquesta manera la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Així doncs, mentre que el tribunal valencià argumentava la seua decisió en el fet que el sòl de la ZAL era agrícola no urbanitzable d’especial protecció –com reclamaven els veïns de la Punta–, el Suprem partia del fet que el sòl ja s’havia transformat de la seua situació inicial de sòl rústic a urbanitzat, malgrat haver-se anul·lat deu anys més tard per l’alt tribunal.

Després de la sentència del Tribunal Suprem, l’Autoritat Portuària de València (APV) va iniciar dimarts passat 26 de març la tramitació per a posar en marxa la ZAL. Així doncs, va reactivar l’adjudicació de les primeres quatre parcel·les que estaven ja compromeses provisionalment des de juliol del 2020 a les empreses Grupo Raminatrans, QA Pimba, Medlog Iberia i MSC, que és la primera que ha obtingut la llicència.

Característiques tècniques

La futura nau industrial d’MSC estarà equipada amb cambres frigorífiques (congelació, refrigeració i baixes temperatures) on es mantindran els productes a temperatures de 2 °C, 8 °C i -25 °C; comptarà amb sistema automàtic de prestatgeries compactes i zona de prestatgeries mòbils per a tasques de picking. L’edificació, a més, té oficines, laboratoris d’inspecció i vestidors, així com els molls corresponents de càrrega i recepció de mercaderies, diferenciats en origen vegetal i animal.

La nau logística també disposarà en l’interior de sales tècniques auxiliars, vestidors i sala de descans de personal, sala de descans de transportistes, sales de control i habitacions de residus. En l’espai lliure de la parcel·la es distribueix l’aparcament per a vehicles i les vies de circulació i molls de càrrega i descàrrega per a camions. Situada en l’accés al recinte, se situa la caseta de control i en un altre punt de l’espai lliure està el depòsit i la sala de bombes.