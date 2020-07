L’Ajuntament de València es planta davant “el bloqueig sistemàtic” de projectes per recursos del Col·legi d’Arquitectes

“Unes quantes vegades ens hem reunit amb el Col·legi d’Arquitectes per fer-los entendre que era inevitable la desestimació de recursos com el del Palau de la Música. En general, però encara més si és possible en un context com l’actual, de crisi sanitària i econòmica, seria desitjable evitar el bloqueig produït per aquesta mena de recursos, que bloquegen sistemàticament projectes publicats per l’Ajuntament de València i tots han sigut desestimats. Reiterem la nostra crida al diàleg, un diàleg que des d’aquest govern municipal propiciem de manera permanent”.

Així s’ha pronunciat la regidora de Contractació, Luisa Notario, després del seté recurs presentat pel Col·legi d’Arquitectes de la Comunitat Valenciana davant el Tribunal Administratiu de Recursos Contractuals (TARC) contra els plecs de la licitació i l’adjudicació d’un projecte municipal, aquesta vegada relacionat amb la rehabilitació de la muralla musulmana de València.

Fonts del departament de Notario han lamentat que “des del començament de l’any 2020 han imposat quatre recursos de reposició, tots amb una fonamentació idèntica, i els quatre s’han desestimat”. En la mateixa línia i “amb estructura i argumentació idèntiques” es van interposar “dos recursos especials que han sigut inadmesos pel TARC; l’1 de juliol van interposar un altre recurs especial contra el projecte de restauració i posada en valor de la muralla islàmica”.

Els altres sis projectes que es van recórrer, segons les mateixes fonts, estaven relacionats amb les rehabilitacions de l’Alqueria de la Torre, del Casino de l’Americà, del Palau de la Música i de les naus de Mariano Cuber, així com els estudis geotècnic, alçament topogràfic, direcció i coordinació de l’escola infantil del Cabanyal i del centre de dia de majors del Cabanyal.

Les mateixes fonts han advertit que “la reiteració en la interposició de recursos atempta directament contra els principis d’eficàcia, economia i celeritat administrativa establits en l’article 103 de la Constitució Espanyola, ja que entorpeixen directament el funcionament dels serveis municipals, amb un ànim clar d’obtindre una resposta favorable, no pel pes jurídic de les seues argumentacions, sinó a través d’una estratègia de bloqueig que està ocasionant ja un retard en els temps de desenvolupament dels procediments d’adjudicació”.

El Col·legi d’Arquitectes demana unes bases menys excloents

Sobre aquest tema, el degà del Col·legi d’Arquitectes de la Comunitat Valenciana, Luis Sendra, ha negat rotundament que els recursos de l’organisme responguen a una estratègia de bloqueig per part de l’entitat: “Les al·legacions que es presenten pretenen que als processos de contractació es puguen presentar sense exclusió tots els arquitectes, sense biaixos, per possibilitar que els més joves també tinguen l’opció de concórrer-hi i guanyar o almenys d’estar inclosos en algun equip guanyador; no anem contra l’Ajuntament, sinó que volem que els concursos afavorisquen la qualitat de l’espai construït”.

Així doncs, mentre ha reconegut que, tal com venien reivindicant, el pes de les ofertes econòmiques a la baixa ha disminuït de 49 punts a 41 sobre 100 en les adjudicacions, cosa que evita que els processos es convertisquen en subhastes i es ressenta la qualitat del projecte, en el cas de l’experiència el pes excessiu d’aquest paràmetre sense regulació pot ser un element de discriminació.

En el cas de la muralla musulmana, Sendra ha explicat que el recurs s’ha presentat pel fet de considerar que és un contracte no subjecte a reglamentació harmonitzada, ja que el valor d’allò contractat per a l’arquitecte és de 31.000 euros, en el qual entenen que han d’aplicar-se els criteris de l’article 90.4 de la Llei de contractes de serveis públics referits a les empreses de nova creació que ho preveu expressament.

“El pes del 59% en experiència més el pes del 41% per preu (i ací dins la baixa que facen) fa que les empreses de nova creació no tinguen la possibilitat d’accedir a aquest concurs a pesar que la llei els ho permet, per la qual cosa els col·legiats acabats de titular veurien impedida la seua possibilitat de participar en igualtat de condicions en aquesta mena de contractes”, ha argumentat.

Segons Sendra, el Col·legi va oferir a la regidora Notario la possibilitat de crear una comissió conjunta per polir els detalls de les bases que pogueren ser millorables entre totes dues institucions, però no es va tindre en compte. Encara així, ha assegurat que “la mà segueix estesa” perquè el que volen és “ajudar, no paralitzar”.

A més, han advertit que les seues reivindicacions estan recollides en la Llei d’arquitectura i qualitat de l’espai construït que està tramitant el Govern per a l’aprovació i que un dels seus aspectes és, precisament, que s’incloga d’alguna manera els joves en els concursos.