L'Ajuntament de València sol·licitarà per segona vegada personar-se com a acusació particular en el 'cas Azud'

Una trama de corrupció massiva vinculada a comissions il·lícites per operacions urbanístiques liderada per l'advocat José María Corbín, cunyat de l'exalcaldessa de València Rita Barberá. Com a mínim, la xarxa corrupta va repartir aproximadament set milions d'euros entre càrrecs polítics del PP i del PSPV-PSOE, segons ha acreditat la investigació del 'cas Azud'.

Fonts municipals han confirmat a elDiario.es que l'Ajuntament de València, com a part afectada, sol·licitarà personar-se com a acusació particular en la causa amb l'objectiu de tindre accés a la documentació i pronunciaments que es vagen donant al llarg del procediment i de recuperar patrimoni o fons públics.

El Consistori ja va sol·licitar la personació en 2019 quan durant la segona fase de les perquisicions van ser detinguts l'exvicealdalde de Barberá, Alfonso Grau, i qui va ser líder de l'oposició municipal i subdelegat del Govern, Rafael Rubio (PSPV).

No obstant això, en aquell moment la magistrada del Jutjat d'Instrucció número 13 de València ja va denegar la petició municipal en considerar que aqueixa personació era “prematura” perquè en la causa, declarada llavors secreta, “no apareixen indicis de lesió dels interessos” de l'Ajuntament.

Ara, una vegada s'ha alçat el secret, la corporació tornarà a sol·licitar la personació, per al que requerirà d'un acord de la junta de Govern que s'adoptarà aquest mateix divendres, malgrat que podria veure's obligat a abonar sancions dels funcionaris investigats com a responsable civil subsidiari, la qual cosa que podria tindre en compte el jutjat a l'hora de valorar la personació.

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha comentat aquest dimecres que aquest cas “marca la fi d'una època en la qual València es va distingir per ser la capital de corrupció al costat de Madrid”. El primer edil ha recordat que tres dels quatre presidents que ha tingut el PP en la Generalitat Valenciana estan implicats en diferents casos, en concret Eduardo Zaplana, José Luis Olivas i Francisco Camps.

“Poques o cap comunitat autònoma ha adquirit els galons de la Comunitat Valenciana en matèria de corrupció i el fet que el cas Azud implique les persones més significatives de l'anterior Govern, o per familiaritat o per ser el primer tinent d'alcalde, qui era la persona que en realitat portava l'Ajuntament, és un indicador molt clar de la situació en la qual estem”, ha afirmat Ribó.

L'alcalde ha afirmat: “Hui a València les coses han canviat, mentre que la ciutat s'ha distingit durant la pandèmia per repartir ajudes entre tots els sectors de xicotets empresaris i autònoms altres comunitats s'han distingit en el 'pa la saca'”, en referència al cas de les comissions per la compra de màscares a l'Ajuntament de Madrid.

La secretària general del PPCV demana cautela

La secretària general del PPCV, Mª José Catalá, ha afirmat aquest dijous que el PPCV “respecta tots els procediments judicials” i ha recordat, respecte a l'anomenat cas Azud, que està en fase d'instrucció, “i per tant apel·lem a la prudència”. Catalá va fitxar fa un any com a assessora a una de les filles de Corbín, investigada en la causa.

Catalá ha apel·lat a “respectar sempre la presumpció d'innocència” i al fet que els partits polítics siguen “cauts” en les seues declaracions. “Nosaltres no tenim el sumari, pot ser que un altre partit polític, el Síndic del qual forma part del procediment defensant a algun acusat, el tinga”, en al·lusió al socialista Manuel Mata, advocat d'un dels capitostos de la trama, Jaime Febrer.

“Nosaltres no ho tenim i per tant no podem parlar en aquest moment d'alguna cosa que desconeixem i que només estan coneixent progressivament les parts en el que cadascun d'ells els afecta”, ha explicat Catalá.

Així, la secretària general del PPCV ha manifestat que fins que no es conega el sumari i no avance la fase d'instrucció, cal apel·lar a la presumpció d'innocència i sobretot a la prudència. “Hem tingut una experiència molt recent d'un procediment que es va fer molt llarg, massa llarg, i que ha acabat aquesta última setmana en una carpetada definitiva del Suprem. No caiguem en el mateix error i siguem prudents tots”, ha conclòs.