L’alcalde d’Alginet, acusat d’estafa, es deslliura del judici perquè ha prescrit el presumpte delicte

L’alcalde d’Alginet José Vicente Alemany, de la formació independent Socialistes d’Alginet, s’ha deslliurat d’asseure’s en el banc dels acusats del Jutjat Penal número 3 de Benidorm com a acusat d’un presumpte delicte d’estafa.

Amb Alemany, també estava implicada Isabel Asunción Hernández, germana de l’exministre socialista Antoni Asuncion. Tots dos estaven acusats de revendre un pis pel qual ja havien rebut quantitats imputades com a pagaments a compte per un total de 66.608 euros que no van tornar.

Segons la resolució judicial del 14 de maig passat a què ha tingut accés eldiario.es, la defensa del primer edil va al·legar com a qüestió prèvia al judici, que estava assenyalat el 26 de febrer passat, que, en cas d’haver-hi algun fet il·lícit, estaria prescrit, perquè haurien passat més de cinc anys des de la comissió del pretés delicte fins a l’admissió a tràmit de la causa per part del Jutjat de Dénia.

La resolució, en els fonaments jurídics, detalla com es va desenvolupar la presumpta estafa, però argumenta mitjançant la cronologia dels diferents tràmits judicials que, si hi haguera delicte, hauria prescrit.

En concret, posa en relleu que “el 13-08-09 la mercantil va vendre a la seua sòcia aqueixa finca registral no respectant aquell contracte privat –no resolt– de 19-10-06”. La data dels fets denunciats seria, per tant, el 13 d’agost de 2009.

No obstant això, diu la sentència, “la querella es presenta el 6-8-14 (dins per poc dels 5 anys des del 13-08-09), però l’acte d’admissió és del 9-1-15”.

D’aquesta manera, el retard de sis mesos per a admetre a tràmit la denúncia, motivada segons els denunciants per l’embós judicial entre altres qüestions, ha possibilitat que els fets no s’hagen jutjat.

Després de comprovar aquesta circumstància, la part querellant va buscar una eixida passant el delicte a estafa qualificada, tipificada com a tal quan el mal és superior a 50.000 euros, i que prescriu al cap de 10 anys. No obstant això, aquesta tipologia d’estafa va entrar en vigor penalment el 22 de desembre de 2010 i, com que els fets eren del 13 d’agost de 2008, tampoc pot resultar d’aplicació.

Contra la resolució es pot fer recurs de reforma o d’apel·lació, però la part denunciant ha desistit i no hi recorrerà.

Tal com va avançar eldiario.es, la Fiscalia de l’àrea de Benidorm va sol·licitar una pena de dos anys i sis mesos de presó, amb inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu durant el temps de condemna per a tots dos acusats, és a dir, que en aqueix període, si foren condemnats, no podrien presentar-se com a candidats en un procés electoral.

Reelegit com a alcalde

Alemany va ser alcalde sota les sigles del PSPV-PSOE entre els anys 1983 i 1999. Després d’uns anys allunyat de la política, va tornar a presentar-se a les eleccions del 2011 amb Socialistes d’Alginet, un partit acabat de crear. Llavors, va aconseguir tres regidors. El 2015 va tornar a presentar-se i en va obtindre cinc, els mateixos que Compromís, per la qual cosa van acordar que cada partit exerciria l’alcaldia dos anys.

En les eleccions municipals passades, malgrat constar ja com acusat en aquesta causa, va millorar els resultats i va obtindre 7 regidors, i així va retindre l’alcaldia gràcies a un pacte amb el PP, que va aconseguir 2 edils, la qual cosa permet a Alemany governar amb una majoria de 9 regidors del total de 17 que té el ple municipal. La resta dels regidors estan repartits entre el PSPV (2), Compromís (4), Cercle Idea Alginet (1) i Gent d’Alginet (1).