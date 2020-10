L’alcalde d’Oriola que cobrava de Sanitat sense anar a treballar va posar la filla del seu soci de cap de premsa de la Creu Roja quan n’era president

L’alcalde d’Oriola, Emilio Bascuñana, va situar la filla del seu soci de cap de premsa de la Creu Roja d’Alacant quan el polític del Partit Popular era president de l’entitat. Bascuñana, investigat per la Fiscalia Anticorrupció per haver cobrat d’assessor de la Conselleria de Sanitat durant sis anys sense anar a treballar, va presidir la Creu Roja d’Alacant entre el 2004 i el 2013. Dos anys després d’incorporar-se al lloc, Bascuñana va incloure en l’organigrama de l’entitat Carla Vera Plaza. La responsable de premsa de la Creu Roja a Alacant és filla de Sergio Vera Pérez, director mèdic de la Clínica La Siesta SL i soci de Bascuñana en l’empresa.

L’alcalde popular, tal com ha informat aquest diari, manté la propietat del 25,5% d’una clínica privada, en què va posar la seua cunyada María de la Luz Soriano Zerón d’administradora mancomunada abans de ser proclamat candidat del PP a l’alcaldia d’Oriola. L’empresa Clínica La Siesta SL, creada el 1989 i dedicada a activitats sanitàries, està domiciliada en una urbanització de Torrevella. Bascuñana i Vera són socis també en Clínica La Marina SL, una altra empresa del sector sanitari domiciliada a Sant Fulgenci i actualment inactiva.

El primer edil, un dels capdavanters de la campanya contra la reversió de l’Hospital de Torrevella, en mans del Grupo Ribera Salud, ha mantingut la participació accionarial en la clínica tant en la seua època de zombi com en el període d’alcalde d’Oriola, segons la seua declaració de béns i activitats.

Bascuñana va ingressar en la Creu Roja als 18 anys i va participar en la fundació de l’entitat a Oriola i, posteriorment en l’Oficina Autonòmica com a vicepresident. El 2004, el polític del PP va accedir a la presidència provincial de la Creu Roja a Alacant. Dos anys després, la filla del seu soci va ser nomenada cap de premsa, un càrrec en què continua hui dia, segons el seu currículum disponible en LinkedIn. La dona del seu soci, Adelaida Plaza, va recalar en la presidència de la Creu Roja a Guardamar del Segura.

L’alcalde d’Oriola, segons va destapar aquest diari, va estar sis anys cobrant com a assessor de la Delegació Territorial d’Alacant de la Conselleria de Sanitat sense acudir al seu lloc de treball. Fins a tres informes interns de Sanitat han confirmat que Bascuñana no hi va anar a treballar. La Fiscalia Anticorrupció d’Alacant ha assumit la investigació del presumpte delicte d’apropiació indeguda que hauria comés l’alcalde del PP.