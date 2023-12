L’alcalde socialista de Paterna homenatja el cap de la Policia expedientat per haver premiat un dirigent neofeixista

L’alcalde de Paterna, el socialista Juan Antonio Sagredo, ha escollit el policia José Manuel León per a atorgar-li la distinció de ciutadà exemplar del 2023. Es tracta del cap de la comissaria de la Policia Nacional de Paterna que va premiar José Luis Roberto, líder del grupuscle neofeixista España 2000. L’inspector en cap, ja jubilat, va ser expedientat amb cinc dies de suspensió de funcions per una falta greu recollida en el Règim Disciplinari de la Policia.

L’acte, celebrat el 30 de novembre passat en el Gran Teatre Antonio Ferrandis de la localitat valenciana amb motiu del Dia de la Policia Local, va incloure l’homenatge i el lliurament de la distinció a l’inspector jubilat, de qui l’alcalde va posar en valor la seua faena al capdavant de la comissaria. Sagredo també va agrair la tasca dels agents de la Policia Local de Paterna, “perquè siga una de les ciutats més segures de la Comunitat i amb menys taxa de delinqüència”.

José Manuel León, excap de la comissaria de la Policia Nacional a Paterna, va premiar fa poc més d’un any José Luis Roberto, dirigent d’España 2000 i vinculat a l’empresa Levantina de Seguridad, per la seua col·laboració en matèria de seguretat ciutadana. L’empresa de seguretat privada, que incorpora nombrosos membres de la ultradreta valenciana, vigila la urbanització de la Canyada, pertanyent al municipi de Paterna.

El polèmic premi va ser criticat fins i tot pel ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, que va assegurar que la distinció no es corresponia amb els valors d’“un cos de seguretat de l’Estat en un país democràtic”.

L’inspector en cap va atorgar el premi al dirigent ultra pel seu compte i risc, sense que els seus superiors n’estigueren al corrent. De fet, la Prefectura Superior de Policia a València va desautoritzar el lliurament de la distinció i va endossar la responsabilitat de l’“acció individual” al responsable llavors de la comissaria de Paterna, actualment jubilat.

La Unitat de Règim Disciplinari de la Policia Nacional va proposar sancionar amb cinc dies de suspensió de funcions José Manuel León com a autor d’una falta greu. El reconeixement encaixava, segons la Policia, en “l’omissió de l’obligació de donar compte a la superioritat amb la diligència deguda de tot assumpte que, per la seua entitat, requerisca el seu coneixement o la seua decisió urgent”, tal com estableix l’article 8.c) de la Llei orgànica de règim disciplinari.

La proposta de sanció afirmava que José Luis Roberto és una “persona públicament coneguda per la seua condició d’expresident del partit polític España 2000 i per la seua relació amb l’Associació Nacional d’Empreses de Locals d’Alternació (Anela)”, una mena de patronal de la prostitució. També recordava que la concessió del guardó va tindre “ressò en nombrosos mitjans de comunicació social a escala nacional amb el menyscapte consegüent a la imatge de la Policia Nacional”.