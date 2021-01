L’alcaldessa a favor i el regidor d’Urbanisme en contra: un projecte d’hotel en la Colònia Ducal divideix els socis de l’Ajuntament de Gandia

La construcció d’un hotel davant de la Colònia Ducal de la platja de Gandia divideix els socis de govern a l’Ajuntament. El PSPV-PSOE, que deté l’alcaldia, ha mostrat suport al projecte, mentre que Compromís, que ocupa precisament la regidoria d’Urbanisme, rebutja la construcció de l’hotel de quatre estreles, en primera línia del passeig marítim i amb una capacitat fins a 180 places. La comunitat de propietaris d’aquest espai singular també s’oposa al projecte, promogut en plena pandèmia mundial de la COVID-19. “És una destrossa ambiental, paisatgística i de l’arquitectura de la Ducal”, denuncia la presidenta de la comunitat de veïns, Teresa Pascual.

La Colònia Ducal, promoguda el 1961, va ser una de les primeres actuacions urbanístiques a la platja de Gandia, juntament amb l’hotel Bayrén o la parròquia de Sant Nicolau del Grau, que es van convertir en símbol del canvi i referents de l’arquitectura moderna en la localitat de la capital de la Safor. S’ha estudiat unes quantes ocasions declarar-la bé de rellevància local, encara que hui dia no gaudeix de cap grau de protecció. La zona urbanitzada està formada per una superfície de 62.720 metres quadrats que acull els blocs aïllats d’ús residencial per a 214 habitatges, a més dels jardins i una zona recreativa.

L’Ajuntament ha sotmés a valoració pública el canvi del pla general d’ordenació urbana (PGOU) necessari per poder dur a terme el projecte hoteler. El regidor d’Urbanisme, Josep Alandete, de Compromís, aposta per un “urbanisme participatiu” que assegure el màxim grau de propostes ciutadanes en l’eventual modificació del PGOU. Així doncs, el consistori ha obert el debat als veïns en un fòrum municipal en Internet. La comunitat de veïns de la Colònia Ducal, a més de penjar les seues opinions sobre el projecte en el fòrum, ha presentat al·legacions a la proposta de modificació del PGOU.

Projecció elaborada per la promotora de l’hotel, a la dreta de la imatge. /

Per a l’edil de Compromís, “no es tracta de construir un hotel o no, sinó de destruir, o no, patrimoni arquitectònic que és de referència”. Alandete, que a més de regidor d’Urbanisme és portaveu de la formació valencianista, aferma la posició contrària de Compromís. “L’augment de l’edificabilitat en aquest terreny comportaria destruir o desvirtuar el conjunt arquitectònic, un referent sentimental i patrimonial”, assenyala Alandete.

Pascual considera que l’espai forma part del patrimoni cultural i artístic de Gandia i recorda que es tracta d’una “edificació característica i emblemàtica amb valor arquitectònic i una mostra d’art modern en l’urbanisme de la costa”. La parcel·la en què una promotora pretén edificar l’hotel, segregada del conjunt, se situa just davant de l’edificació en què hi havia una coneguda sala de festes. La cobejada primera línia de platja de Gandia roman pràcticament buida a conseqüència de la crisi en el sector del turisme com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19. “Construir ací un hotel és realment un desastre i una aberració arquitectònica”, assenyala la presidenta de la comunitat de veïns de la Colònia Ducal.

Infilev SL, l’empresa promotora, assegura en la memòria del projecte que a l’entorn de la Colònia Ducal i en tota la platja de Gandia hi ha una “falta alarmant de places hoteleres” que impedeix a la ciutat “adequar la seua oferta i infraestructura als nous requeriments del mercat vacacional”. La constructora assegura en la seua memòria que projecta l’hotel de quatre estreles per “elevar l’oferta turística” i “a fi de contribuir a impulsar aquesta renovació que la ciutat de Gandia necessita, i particularment la zona de la Ducal”. “No tenen consciència del valor que té”, diu Teresa Pascual.