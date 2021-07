L’allau de contagis obliga el Govern valencià a convocar d’urgència la mesa interdepartamental per endurir mesures

El Govern valencià ha convocat d’urgència la mesa interdepartamental per analitzar la situació epidemiològica i estudiar un enduriment de les restriccions actuals que estan en vigor, llevat que hi haja canvis, fins al dijous 15 de juliol.

L’augment de la incidència acumulada, que ha pujat dels 47 casos per cada 100.000 habitants registrats el 23 de juny passat, últim dia que la Comunitat va estar en risc baix amb menys de 50 casos, als 216 de dimarts (risc alt), unit a l’increment, encara que més moderat, de les hospitalitzacions, obliga el Consell reunir-se aquest dijous per a estudiar mesures que podrien passar pel tancament de l’oci nocturn, tal com va proposar dimarts el Govern central.

Amb tot, hi ha la confiança que la baixa taxa d’hospitalitzacions i l’avanç del procés de vacunació entre la població més jove que està capitalitzant els contagis evite l’adopció de mesures excessivament traumàtiques, com podria ser la tornada a un altre toc de queda o tancament perimetral, i fins i tot augmentar les restriccions en l’hostaleria.

Segons les últimes dades de Sanitat, els hospitals valencians tenien dimarts 244 persones ingressades amb COVID-19, dues menys que dilluns, mentre que les UCI tenien 24 hospitalitzats, dos més en les últimes 24 hores. El 23 de juny passat els hospitals tenien 96 persones ingressades, 17 en l’UCI.

Quant a la vacunació, un total de 2,7 milions de persones han rebut ja una dosi de la vacuna contra el coronavirus a la Comunitat Valenciana. En aquests moments, tenen la pauta completa d’immunització (dues dosis per a Pfizer, Moderna i AstraZeneca; i la monodosi de Janssen) 2.025.282 persones. Per províncies: 240.409 a Castelló, 728.176 a Alacant i 1.056.697 a València.