L’alt càrrec de Mazón amb interessos en una firma que rebia contractes públics ven les seues accions per 71.000 euros

L’alt càrrec de l’executiu valencià de Carlos Mazón que mantenia una participació en una empresa privada adjudicatària de contractes públics ha venut les seues accions, segons revela la seua nova declaració de béns publicada en el portal autonòmic de transparència. Es tracta del secretari autonòmic de Planificació, Informació i Transformació Digital de la Conselleria de Sanitat, el metge Bernardo Valdivieso.

En una declaració de béns actualitzada el 22 de novembre passat, Valdivieso reconeix que ha venut les seues 9.185 participacions de Mysphera SL, per un import de 71.275,60 euros a la mateixa firma, una empresa especialitzada en sistemes de localització en temps real en entorns hospitalaris.

L’alt càrrec no figurava en les meses de contractació que van adjudicar contractes a l’empresa de la qual era accionista, però sí que participava en consells de govern d’institucions com el Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), que va contractar la firma per 64.130 euros, o de la Fundació per a la Investigació de l’Hospital Clínic de la Comunitat Valenciana (Incliva), que va atorgar a Mysphera SL la seua adjudicació més gran, de 950.000 euros.

Valdivieso forma part del Consell de Govern del GHGUV i és vocal en l’òrgan de govern de l’Incliva. Tots dos organismes estan presidits pel titular de la cartera autonòmica de Sanitat, Marciano Gómez.

A pesar que la Conselleria de Sanitat considerava que l’alt càrrec no incomplia la normativa d’incompatibilitats, pel fet de posseir un 0,89% del total de l’accionariat de l’empresa, l’alt càrrec ha optat per vendre les seues accions.

La venda s’ha produït després que Compromís anunciara que portaria a l’Agència Valenciana Antifrau el contracte adjudicat per l’Incliva.

La firma havia rebut adjudicacions abans de l’actual Govern autonòmic del PP i Vox, encara que el contracte més gran, amb fons europeus, el va obtindre de l’Incliva l’11 de setembre passat mitjançant un procediment de contractació restringit a què van ser convidades 34 empreses, encara que finalment només s’hi va presentar Mysphera SL.

L’Agència Estatal de l’Administració Tributària va emetre un informe que no va detectar risc de conflicte d’interés.