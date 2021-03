L’anunci de Ford de proveir de motors híbrids Europa des d’Almussafes insufla optimisme als sindicats i al Consell

L’anunci que la factoria de Ford a Almussafes serà la planta europea que fabricarà la pròxima generació de motors híbrids per al mercat continental ha suposat una injecció d’optimisme en els sectors econòmics valencians, des dels sindicats fins al mateix Consell de la Generalitat.

Després de la garrotada patida amb l’anunci d’un expedient de regulació d’ocupació (ERO) que suposaria un total de 630 acomiadaments plantejats per la companyia, l’automobilística de l’oval també ha avançat l’augment de capacitat de la planta d’assemblatge de bateries a partir del 2022. Per fer-ho ha confirmat una inversió addicional de 5,2 milions d’euros, després d’una inversió inicial de 24 milions per a la posada en marxa de la instal·lació al setembre de l’any passat.

UGT, sindicat majoritari a la fàbrica valenciana, ha assenyalat: “És d’importància vital haver aconseguit el motor híbrid que durant tant de temps veníem reclamant. Encara que no resulte la solució definitiva, es tracta d’un pas molt important en aquest camí per a guanyar el nostre espai en l’electrificació de Ford Europa”.

“Per a alguns pot tractar-se d’una situació agredolça”, admeten des d’UGT, però el sindicat veu “la botella mig plena”, ja que aquesta adjudicació ha de servir perquè l’empresa mostre la seua voluntat de voler arribar a acords. No trobarà en UGT “arguments o excuses” per no aconseguir-los.

Davant aquest nou escenari, UGT torna a la taula de negociació sobre els acomiadaments amb ànim de “proposar solucions que permeten mantindre la pau social a la fàbrica” i considera fonamental “arribar a un acord que preveja el 100% d’eixides voluntàries”.

Des de STM-Intersindical Valenciana, el seu portaveu Paco González ha valorat la “bona nova” que serà la planta d’Almussafes la que fabricarà els motors híbrids dels models per a Europa i ha volgut “felicitar” la plantilla per “haver convertit aquesta factoria en una de les millors del món”.

González espera que la multinacional atorgue també nous productes per a les plantes de fabricació de vehicles que en garantisquen el futur, més ara que es deixarà de fabricar el Mondeo. En tot cas, confia que els nous anuncis de la companyia permeten “reduir” la xifra de 630 acomiadaments plantejats en l’ERO i que “no hi haja ni un sol acomiadament traumàtic”.

Per part seua, el portaveu de CCOO en Ford Almussafes, José Arocas, ha expressat “alegria” per la inversió en motors, reclamada pels sindicats des de fa un any i mig. Ara, exigeix que s’adjudique càrrega de treball per a les plantes de fabricació de vehicles, atés que al final del 2023 es deixaran de fabricar quatre models.

Finalment, el portaveu de CGT, Mariano Bosch, ha manifestat que és una “notícia positiva”, a l’espera de conéixer l’abast de producció que comportarà i espera que servisca per a minimitzar l’impacte de l’ERO. També ha demanat que es garantisca càrrega de treball per a les plantes de fabricació de vehicles. “Només de motors no vivim”, ha advertit.

Ximo Puig: “Extraordinàriament important”

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha considerat “extraordinàriament important” la decisió de Ford i creu que “la multinacional nord-americana envia senyals que es queda a Europa”. “Si s’hi queda, la planta d’Almussafes té garanties de continuïtat, això és el més important”, ha assegurat el president.

A parer seu, “l’automoció experimenta un moment de transició energètica molt important i es mira el vehicle elèctric amb tota la fortalesa, cosa que és important per a mantindre l’ocupació”, al mateix temps que ha relacionat la decisió de Ford amb la iniciativa de l’Aliança Valenciana de les Bateries, presentada fa poc, que aspira a construir amb l’ajuda dels fons europeus de recuperació una gigafactoria de bateries elèctriques.