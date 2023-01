L’any nou judicial valencià: Gürtel i Taula persegueixen el PP en el banc dels acusats

El nou any judicial amenaça d’amargar el PP en plena recta final cap a les pròximes eleccions autonòmiques amb les recurrents imatges d’exdirigents ‘populars’ asseguts en el banc dels acusats.

Així doncs, durant el primer mes del 2023 està prevista la celebració del judici en l’Audiència Nacional (AN) sobre les presumptes irregularitats en la contractació durant el Govern de Francisco Camps de l’empresa Orange Market, en el marc del cas Gürtel.

El judici, en què la Fiscalia Anticorrupció sol·licita per a Camps una pena de dos anys i mig de presó pels presumptes delictes de prevaricació i frau, s’inicia el pròxim 23 de gener i les sessions es prolongaran fins al mes de maig, segons el calendari fixat per l’AN. L’expresident valencià arriba al banc dels acusats amb el llast de les confessions de diversos acusats, entre ells el seu en altre temps “amiguito del alma” Álvaro Pérez, més conegut com El Bigotes.

El gener també s’asseuran en el banc dels acusats de la secció segona de l’Audiència Provincial de València 27 acusats en la peça separada B del cas Taula sobre la contractació irregular de treballadors zombis en l’empresa pública de la Diputació de València. Entre els principals acusats figuren l’expresident de la institució provincial, Alfonso Rus; Marcos Benavent, autodenominat ionqui dels diners i pendent de la sentència del primer judici del cas Taula, i Rafael Rubio, l’ex-sotsdelegat del Govern que també està sent investigat en el cas Assut. El judici es prolongarà al llarg de 23 sessions.

El judici de la peça D del cas Taula sobre el centre d’atenció telefònica que va deixar d’atendre quasi 100.000 telefonades, en què també figura com a acusat Alfonso Rus, se celebrarà entre abril i juny del 2023. El ionqui dels diners també ‘calfarà’ banc (dels acusats) juntament amb el seu exsogre Mariano López.

El judici del cas Erial, en què la Fiscalia Anticorrupció sol·licita una pena de 19 anys de presó per a Eduardo Zaplana, està pendent d’assenyalament, igual que el del cas Fabra II a Castelló.

D’altra banda, dos casos jutjats recentment estan pendents de sentència. Es tracta del judici de la peça J del cas Taula, celebrat fa més de sis mesos en la secció cinquena de l’Audiència Provincial de València, i (més recentment) del judici del cas Alquería sobre la contractació d’alts càrrecs en la Diputació de València, en què es van asseure en el banc dels acusats l’expresident de la institució provincial, Jorge Rodríguez, i representants del PSPV-PSOE i de Compromís.

A més de diverses peces separades del cas Taula, dues investigacions més recents continuen en fase d’instrucció. Es tracta de la investigació que afecta Mónica Oltra, ex-vicepresidenta del Govern valencià, per l’actuació del seu departament pel que fa a la denúncia per abusos d’una menor tutelada a l’exmarit de la dirigent de Compromís. D’altra banda, en el cas Azud de presumpta corrupció urbanística, fins a cinc peces separades romanen sota secret de sumari.