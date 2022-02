L’arquitecte municipal contractat per l’Ajuntament de Tous va facturar faenes des de la seua pròpia empresa

El professional contractat com a arquitecte municipal per l’Ajuntament de Tous (la Ribera Alta) mitjançant contractes de prestació de serveis “va facturar simultàniament” des de la seua empresa privada honoraris per redacció de projectes, direccions d’obra i plans de seguretat d’espectacles pirotècnics, segons una investigació de l’Agència Valenciana Antifrau (AVA) iniciada després de ser advertit l’organisme per una persona alertadora.

L’organisme ha detectat que els pagaments van eludir la tramitació d’un expedient de contractació, incomplint així l’aplicació de la normativa de contractació pública. A més, també considera que l’arquitecte estava subjecte al règim d’incompatibilitats aplicables als funcionaris públics, que li impedia contractar serveis.

Antifrau recomana al consistori la revisió d’ofici de l’aprovació dels pagaments, “fets sense cobertura contractual formalitzada ni documentada, al marge de qualsevol procediment legal de contractació”. A més, l’Ajuntament de Tous, governat des del 1999 pel popular Cristóbal García, haurà d’acreditar en l’expedient de revisió l’adequació al preu de mercat dels pagaments abonats i, si escau, reclamar les quantitats corresponents.

Entre el 2016 i el 2018, el professional feia les tasques d’arquitecte municipal mitjançant contractes de prestació de serveis i percebia les seues retribucions semestralment després de la presentació de les factures. Els dos anys següents, a pesar que no es formalitza la prestació, l’arquitecte continua facturant els seus serveis, sense que Antifrau haja obtingut cap rastre d’aquestes faenes en la documentació remesa per l’Ajuntament de Tous.

“Simultàniament a la realització de serveis com a empleat públic”, l’arquitecte va facturar tretze vegades al consistori honoraris com els plans de seguretat per als espectacles pirotècnics de les festes patronals, la redacció de projectes d’obres com les d’un edifici cultural o de la reforma de la piscina municipal i del consultori mèdic, entre altres. Davant l’absència d’expedients de contractació, l’AVA conclou que “cal inferir que estem davant una contractació verbal”, cosa que és causa de nul·litat de ple dret.

Antifrau remarca que l’arquitecte, amb una relació amb l’ajuntament de “permanència i estabilitat pròpia d’un empleat públic”, estava subjecte al règim d’incompatibilitats, “la qual cosa li impedia contractar serveis”. L’AVA recorda que la vulneració de les regles del procediment de contractació “ja pot constituir el delicte de prevaricació” i assenyala que l’Administració pot instruir una exigència de responsabilitat patrimonial, després del procediment de revisió de l’acte nul.

L’informe també qüestiona la contractació del professional per part de l’ajuntament: “En el cas dels arquitectes municipals, considerem, a més, que es tracta de càrrecs que participen clarament en l’exercici de potestats públiques i que per això ha d’haver-hi llocs per a ells especialment reservats a funcionaris”, en matèries de gestió urbanística del municipi, emissió d’informes de llicències o instruments de planejament.

L’arquitecte de l’Ajuntament de Tous “va estar exercint indegudament funcions clarament reservades a un funcionari públic”, com ara l’emissió d’informes preceptius i vinculants per a la concessió de llicències urbanístiques i ambientals o assessorament als organismes municipals en la presa de decisions públiques. A més, segons la persona alertadora, es produïa una “confusió” entre les tasques de l’arquitecte municipal i les de la seua firma privada “pel fet de publicitar en les xarxes socials els projectes d’obres facturats com a persona física amb el logo” de la seua empresa.

L’AVA afig que la remuneració del professional dels altres projectes “podia afectar negativament en la independència de l’arquitecte per a informar posteriorment qualsevol incidència que poguera sorgir a l’hora d’assessorar en les decisions que els òrgans de govern pogueren prendre en aquests casos”.

El consistori va al·legar, sense que Antifrau acceptara el seu argumentari, que la contractació de l’arquitecte es va fer a l’empara de convenis subscrits amb la Diputació de València, els serveis jurídics de la qual consideraven “ajustats a dret”. El 2016, reconeix el consistori, la Inspecció de Treball va posar en dubte aquesta mena de contractacions. Tres anys més tard, “davant els dubtes sorgits” i el retard a convocar les ajudes per part de la Diputació, “es va continuar fent l’assessorament per la mateixa persona, si bé no es va arribar a formalitzar ni adjudicar contracte”.

Sobre la facturació de l’empresa privada del professional, el consistori s’escuda en el fet que “no era un empleat públic”. També afig que la Intervenció del consistori considerava que, com que es tractava de contractes menors, no calia tramitar un expedient de contractació. Les al·legacions es refereixen a la “falta endèmica de mitjans personals i materials” de l’Ajuntament de Tous, que ha actuat amb “acreditada bona fe i sota l’assessorament” de la secretària interventora.