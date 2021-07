L’Audiència d’Alacant arxiva la denúncia de l’alcalde de Torrevella contra la cúpula de funcionaris i li retrau 11 anys de retard

L’Ajuntament de Torrevieja, dirigit pel popular Eduardo Dolón, no guanya per a disgustos en els jutjats. Al segon revés consecutiu propinat per la justícia a la tramitació dels pressupostos municipals, se suma ara l’arxivament de la denúncia contra la cúpula de funcionaris nomenats fa més d’una dècada per l’alcalde Pedro Hernández Mateo, també del PP. La denúncia, arxivada definitivament per la secció setena de l’Audiència Provincial d’Alacant, va propiciar que Dolón creara una mena d’organigrama paral·lel en el consistori per aprovar la contracta del fem, segons fonts de l’oposició municipal.

La causa ja va ser arxivada pel Jutjat d’Instrucció número 3 de Torrevella, encara que el PP va considerar que, havent-hi pretesos indicis de criminalitat contra els funcionaris, el sobreseïment va ser precipitat. Els populars qüestionaven els nomenaments de diversos funcionaris del consistori, com l’oficial major o la secretària general del ple de l’ajuntament.

La interlocutòria de l’Audiència Provincial d’Alacant dona la carpetada definitiva al cas: “És evident que estem davant una qüestió administrativa que de cap manera” constitueix un delicte de prevaricació. A més, la resolució de la secció setena, amb seu a Elx, recorda que l’acord del ple del consistori del 2008, quan governava el popular Pedro Hernández Mateo, “mai va ser recorregut per ningú, i han passat ja 12 anys”.

De fet, la interlocutòria retrau a l’alcalde actual, i mà dreta del líder del PP valencià, Carlos Mazón, que haja tardat tants anys a denunciar uns fets que, a més, no tenen rellevància penal. “Crida l’atenció que s’interpose la denúncia 11 anys depures de produir l’acte que l’origina i que va adquirir fermesa en via administrativa per no haver sigut objecte de recurs”, afirmen els magistrats.