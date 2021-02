L’Audiència d’Alacant condemna un evasor que tenia amagats fons no declarats en la filial suïssa de l’HSBC

Un evasor de Sant Vicent del Raspeig (l’Alacantí) que tenia fons a Suïssa no declarats a la Hisenda espanyola ha sigut condemnat a huit mesos de presó després d’haver abonat la quota defraudada, que ascendeix a 378.619 euros. La secció tercera de l’Audiència Provincial d’Alacant veu la circumstància atenuant de dilacions indegudes (la instrucció i l’enjudiciament s’han allargat més de set anys) i de reparació del mal. La causa va nàixer d’una denúncia formulada per la Fiscalia Anticorrupció que l’Audiència Nacional va derivar al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de Sant Vicent del Raspeig.

El condemnat, amb antecedents penals i residència fiscal a Espanya, mantenia fons ocults en la filial suïssa del banc HSBC, per valor de 888.985 euros, com a titular i beneficiari efectiu. La investigació va localitzar 16.178 euros en participacions de dues institucions d’inversió col·lectiva constituïdes en paradisos fiscals; 14.569 en cupons cobrats per interessos de deute, considerats rendiments de capital mobiliari, i 858.238 euros en rendes per guanys de patrimoni no justificats. Així doncs, l’evasor va deixar de pagar a la Hisenda Pública una quota per l’IRPF que ascendeix a 378.619 euros.

La sentència al·ludeix a la investigació dels arxius informàtics de l’entitat bancària HSBC Private Bank Suisse, més coneguda com a llista Falciani. “S’ha acreditat l’existència d’uns depòsits o inversions bancàries de determinades quantitats de diners que figuren a nom de diferents titulars, que han utilitzat aquestes estructures bancàries per a ocultar fons i patrimonis de persones físiques o jurídiques que tenien l’obligació de consignar-les i declarar-les en territori nacional, que han defraudat l’erari públic”, assenyala la sentència.

La mecànica habitual, expliquen els magistrats de l’Audiència d’Alacant, utilitza “gestors o intermediaris financers” i, a vegades, els depòsits o les inversions “es fan a través de societats interposades, que són les que figuren formalment com les titulars dels contractes amb el banc, per ocultar la vertadera identitat de l’amo real dels diners”.

L’evasor ha sigut condemnat a una pena de quatre mesos de presó i inhabilitació especial pel mateix període per un delicte contra la Hisenda Pública i a quatre mesos més de presó i inhabilitació per un delicte de blanqueig de capitals. A més, perd la possibilitat d’obtindre subvencions o ajudes públiques i del dret a gaudir de beneficis i incentius fiscals durant un període de dos anys.

El condemnat va reconéixer els fets durant el judici oral i es va mostrar conforme amb les conclusions definitives del ministeri fiscal. A més, el dia abans de la celebració de la vista va abonar la quantitat defraudada a Hisenda. La fase d’execució de la sentència fixarà la quantitat a pagar corresponent a interessos de demora.