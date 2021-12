L'Audiència de València tomba la causa per blanqueig al PP en el 'cas Taula'

La secció quarta de l'Audiència de València ha estimat el recurs de fins a 13 antics edils del PP investigats pel presumpte blanqueig de capitals en el marc de la peça separada A del 'cas Taula' relativa al barrufeig. La decisió és ferma pel que no cap recurs.

L'Audiència de València avala així els recursos dels ex-regidors populars María Jesús Puchalt Farinós, Francisco Lledó Aucejo, Vicente Igual Alandete, Silvestre Senent Ferrer, María Dolores Cubells Forts, Juan Pedro Gómez Cerón, Ignacio Pou Santonja, José Navarro, Andrés Rodríguez Guisado Bolinches, Lourdes Bernal Sanchis, Félix Crespo Hellín, Beatriz Simón Castellets i Manuel Mas Gaspar.

La interlocutòria considera que el presumpte delicte de blanqueig se situa en l'"espai de la mera sospita" que els ex-regidors "van rebre els diners bruts proposats i van consumar amb aquesta acció l'injust típic característic del delicte imputat".

En la peça separada A del 'cas Taula' figuren com investigats fins a mig centenar d'exedils i assessors. El titular del Jutjat d'Instrucció número 18 de València va dictar recentment l'ordre de processament. La Fiscalia Anticorrupció sol·licitava quatre anys de presó per als exregidors i fins a 15 anys per al llavors vicealcalde Alfonso Grau.