L'avet que va comprar Vox en Nadal a València per 10.000 euros, sec quatre mesos després

L''Avet dels Barris', com el va batejar el regidor de Parcs i Jardins de València, Juan Manuel Badenas, de Vox, que anava “dedicat als 87 barris i pedanies de la ciutat” i que pretenia “salvar el Nadal” després de vuit anys de govern progressista, un adornament de 10.690,54 euros procedent d'Itàlia, llueix quatre mesos després sec acompanyant la capitalitat verda de la ciutat aquest 2024.

Així ho denuncia el regidor socialista Borja Sanjuán, que recorda que aquest exemplar ja va haver de ser retirat de la plaça de la Reina, on es va instal·lar el Nadal passat amb les seues corresponents boles roges, per ser traslladat posteriorment al costat del Bulevar Sud, a Sant Marcel·lí, on ha acabat els seus dies.

Sanjuán critica la iniciativa de l'edil d'extrema dreta, que qualifica d'“extravagància” per fer-se una foto nadalenca i que ha estat pagada per la butxaca dels valencians.

El regidor socialista ha recordat que la compra d´aquest avet italià a través d´una contracta municipal ja va rebre els retrets d´Intervenció, que va assenyalar que l´adquisició no només “va incomplir tots els procediments legals establerts” sinó que, a més, també va ometre tots els processos de fiscalització de la despesa.

Després de conèixer aquest informe del Servei d'Intervenció, els socialistes van presentar una denúncia davant de l'Agència Antifrau perquè investigués totes les irregularitats comeses amb la compra de l'avet italià. Un expedient, ha informat Sanjuán, que segueix el procediment.

No només Intervenció va retraure al govern de l'alcaldessa del PP, María José Catalá, l'actuació amb aquest arbre decoratiu de Nadal, ja que el cap de servei de manteniment també va advertir que es tractava d'un exemplar “poc resistent a ”l'ambient marítim i al sol“ que predominen a València. Una afirmació que s'ha confirmat després que l'avet s'haja assecat a Sant Marcel·lí només uns mesos després que es replantés.