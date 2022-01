L’efectivitat de les vacunes: un 44% més de contagis que fa un any, però un 70% menys d’ingressos en les UCI valencianes

Un total de 4.265.296 persones tenen ja la pauta completa d’immunització (dues dosis per a Pfizer, Moderna i AstraZeneca; la monodosi de Janssen, i una dosi de qualsevol vacuna en les persones amb antecedents d’haver passat la COVID) a la Comunitat Valenciana. En total s’han inoculat 9.784.304 dosis de vacuna contra el coronavirus.

El procés de vacunació avança a la Comunitat Valenciana amb inoculació de les terceres dosis entre els majors de 50 anys, persones de risc, professorat, cossos de seguretat i amb les vacunes pediàtriques entre menors de 5 a 11 anys.

La insistència de les diferents autoritats polítiques i científiques en la importància de la vacunació com a escut principal per fer front a la pandèmia queda perfectament justificada si es comparen les dades de la tercera onada que va arribar al punt àlgid al gener de l’any passat amb l’actual sisena onada que està batent rècords de contagis, però que no obstant això reflecteix una xifra d’ingressos hospitalaris molt més baixa, també motivat en part per la menor virulència de la variant Òmicron.

Així doncs, durant la tercera onada, la Comunitat Valenciana va registrar el pic màxim de contagis per cada 100.000 habitants en 14 dies el 27 de gener de l’any passat amb 1.459 contagis. En aquell moment els hospitals tenien 4.594 persones ingressades, 624 de les quals en l’UCI, només per COVID-19. El nombre de morts en els set dies anteriors va ser de 434.

Ara, segons les últimes dades de Sanitat corresponents al divendres 7 de gener, la incidència acumulada ascendeix a 2.112 casos per cada 100.000 habitants, és a dir, un 44% més que en el pic màxim de la tercera onada. No obstant això, en aquests moments hi ha 1.184 persones ingressades, de les quals 190 estan en l’UCI, un 70% menys que fa un any. A més, en els últims 7 dies el nombre de morts ha sigut de 52, un 88% menys.

D’aquesta manera, encara que és cert que a poc a poc va pujant l’ocupació hospitalària (fa una setmana hi havia 967 ingressats, 186 en l’UCI), el vertader problema assistencial es concentra en l’atenció primària, que s’ha vist desbordada per l’allau de contagis, i en conseqüència de proves PCR i seguiment de contactes. A això s'afig que l'increment de la incidència ha fet que a data 31 de desembre, Sanitat comptabilitzara 1.239 sanitaris de baixa o en quarantena dels 70.000 professionals que hi ha hui dia, un 1,7%

Per tractar d’alleujar aquesta situació que els mateixos metges van traslladar fa poc a la consellera de Sanitat, Ana Barceló, s’han modificat els protocols amb l’objectiu de minimitzar les tasques de rastreig a convivents o contactes directes de risc, i a més a partir de la setmana que ve les farmàcies valencianes podran notificar directament a Sanitat els positius de proves d’antígens que es facen en els establiments.

A més, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha començat a notificar per SMS els resultats de les proves diagnòstiques de coronavirus (tant PCR com tests d’antígens) fetes en Atenció Primària i punts centralitzats de presa de mostres per acurtar els terminis de resposta.

Juntament amb la informació de si la prova és positiva o negativa, s’adjuntarà un enllaç a una adreça electrònica de la pàgina web de la Conselleria de Sanitat (www.san.gva.es/estrategiaactual) amb instruccions del protocol actualitzat de l’Estratègia del Sistema Nacional de Salut sobre les mesures a adoptar tant les persones contagiades com els seus contactes estrets.