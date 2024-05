L’embós en les renovables: la Comunitat Valenciana té pendents d’avaluar 350 expedients

Que la Comunitat Valenciana està a anys llum de complir els seus objectius en instal·lació de renovables no és cap secret. Fa duws setmanes escasses, la patronal de les fotovoltaiques va denunciar que l’autonomia a penes compta amb un 8% de la potència fotovoltaica que necessita, segons els objectius assumits, que s’estableixen en 6.000 megavats d’energia solar i 4.000 més d’eòlica, i va vaticinar que necessitaria 150 anys per a complir el seu compromís. Poc abans, col·lectius ecologistes van assegurar que, amb el volum d’expedients que hi ha en tramitació, es complien àmpliament els objectius.

La previsió de la patronal concorda amb les dades de la Generalitat Valenciana quant a la lentitud burocràtica. L’embós en la tramitació d’expedients, que el sector denuncia des de fa quatre anys, quan va començar a desfermar-se l’interés pels projectes, no té l’aire de dissoldre’s. La consellera d’Indústria, Nuria Montes, va anunciar fa mesos un reglament per a flexibilitzar els tràmits, cosa que veuen amb escepticisme i por els sectors ecologistes, alertats per la possibilitat d’un descontrol en els projectes i una rebaixa en els requisits ambientals.

Segons les dades a què ha tingut accés aquest diari, la Comunitat Valenciana encara té pendents d’avaluar 345 expedients de competència exclusivament autonòmica, que en conjunt suposen 3.847 megavats. El setembre de l’any passat hi havia 415 expedients en tramitació, amb una potència de 5.547 megavats. Pel que fa als expedients finalitzats, al setembre n’hi havia 231 –des de l’any 2018, quan comença el recompte–, mentre que el març d’enguany en són 321. És a dir, que en aquest curs polític s’han avaluat –favorablement o no– 90 projectes de renovables de gestió autonòmica.

A la lentitud en la tramitació, que requereix un reforç de personal i gran complexitat en les avaluacions, se suma el desistiment o la caducitat dels processos. Des del 2018, comptant aquest últim any, s’han finalitzat 321 expedients, dels quals 74 estan autoritzats i pendents de construcció, 25 de posats en explotació, 98 de denegats, 7 en el tràmit de consulta i 117 han desistit, han renunciat o han caducat els permisos d’accés i connexió: un terç dels expedients. En els últims sis anys, quasi la meitat dels expedients autoritzats han caigut, amb una potència de 2.400 megavats que deixa d’incorporar-se a la xarxa.

Pel que fa als processos finalitzats, els expedients ja aprovats i en fase de construcció suposaran la incorporació de 761 megavats a la xarxa. Des del 2020, només s’han posat en explotació 22 plantes amb 166 megavats.

L’executiu del Pacte del Botànic se’l va acusar de bloquejar les iniciatives per conflictes entre el PSPV i Compromís i en la mateixa coalició ecologista, acusant aquesta branca de no tindre un compromís clar amb les renovables. Segons les dades consultades, entre el 2018 i setembre del 2023, etapa que s’atribueix a l’anterior Consell, es van denegar 82 expedients per 869 megavats; en van desistir 69, per 1.022 megavats i es van autoritzar 55 projectes, per 543 megavats. El setembre del 2023 hi havia 415 expedients per valor de 5.547 megavats en tramitació, tant amb declaració d’impacte ambiental com sense.

Segons aquestes mateixes dades, un terç dels expedients entre el 2018 i el 2023 de competència autonòmica no van prosperar, el 40% de la potència sol·licitada. A penes un 3% estaven en explotació, que implica un 2% de la potència tramitada. Dels expedients que eren competència de l’Estat, segons aquest informe, no n’hi havia cap en explotació en la data consultada: només 52 estaven autoritzats (3.200 MW) i un en construcció (74 MW). Es van denegar 8 expedients per 597 megavats i van caducar els permisos de 9 més, per més de mil.

Sis mesos després, hi ha amb autorització administrativa, competència de l’Estat, 55 expedients per 3.364 megavats, més dues plantes en construcció, que en suposen 242 més. La posada en marxa dels projectes autoritzats que depenen del Govern, amb afecció a la Comunitat Valenciana, ja implica més de la meitat dels objectius compromesos fins al 2030 en l’autonomia, encara que aquests projectes també abasten Albacete, Terol o Múrcia.

Pel que fa als projectes autonòmics, dels expedients actualment en tramitació competència de la Generalitat –que encara podrien caure per altres raons–, n’hi ha 92 que ja han rebut la declaració d’impacte ambiental i estan pendents d’autorització prèvia i de construcció. Aquest centenar de projectes suposen una potència de 2.032 megavats.