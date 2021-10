L’empresa de Carlos Fabra processada per blanqueig de capitals obté préstecs per quasi mig milió

L’empresa Carmacas SL, propietat de Carlos Fabra i de la seua filla Claudia, ha estat en l’ull de l’huracà en diverses causes judicials que han afectat l’expolític del PP. En el cas Fabra II, el jutge instructor va acreditar que la firma instrumental va servir per a adquirir un luxós habitatge en una urbanització de Pozuelo de Alarcón, amb una superfície construïda de 546 metres quadrats, mitjançant un préstec cridaner que Carlos Fabra hauria acabat de retornar quan complira 117 anys. L’empresa, segons els seus últims comptes anuals depositats en el Registre Mercantil, ha sol·licitat dos préstecs per un valor global de 476.714 euros.

Els comptes corresponents a l’exercici 2020 indiquen que, després del tancament dels estats comptables, la firma instrumental ha formalitzat dos préstecs: un per import de 238.357,17 euros signat per un membre de l’òrgan d’administració i un altre per la mateixa quantitat signat per un familiar d’un membre de l’òrgan d’administració. L’administradora única i apoderada de l’empresa és Claudia Fabra, que té el 90% de les accions. Son pare i el seu germà Borja tenen el 10% restant.

En l’apartat de passius financers, la firma domiciliada en l’habitatge de Carlos Fabra de la luxosa urbanització de les Platgetes de Bellver, a Orpesa, anota uns deutes a llarg termini per 789.094 euros (sense incloure-hi els préstecs de quasi mig milió d’enguany). La societat, pràcticament sense ingressos per activitats mercantils, manté la seua principal inversió immobiliària: l’habitatge situat a la urbanització La Finca de Pozuelo de Alarcón. Amb tres plantes, garatge i piscina, la propietat està situada en una de les zones més exclusives de la capital, protegida amb seguretat privada i amb veïns famosos del món de la televisió i del futbol professional.

Carmacas SL és una de les firmes processades pels presumptes delictes d’insolvència punible i frustració de l’execució i blanqueig de capitals comeses per persona jurídica. El jutge instructor sospitava que el préstec per a adquirir l’habitatge va ser una mera simulació pocs mesos després que s’iniciara la primera causa penal contra l’expolític del PP. Claudia Fabra va mitjançar per adquirir el luxós habitatge per un import de 691.173 euros. Poc després de ser nomenada apoderada de Carmacas SL, la filla de Fabra i el seu marit van subscriure un contracte de lloguer amb la mercantil per un preu de 2.200 euros mensuals i per un termini d’una dècada.

El contracte va establir l’habitatge com a domicili familiar del matrimoni i destinava les quotes abonades des de comptes de la parella del contracte de lloguer a pagar el préstec hipotecari pendent. Quan Fabra va començar a tindre problemes amb la justícia, la seua filla “va simular comprar a son pare” la totalitat de les participacions en Carmacas SL, amb un augment del preu cridaner. La sospitosa adquisició va disparar el valor de l’empresa en un 4.723%. Si en la constitució de la societat, cada acció tenia un valor nominal de 30 euros, la compra de la participació de Carlos Fabra li va eixir a la filla per un preu de 1.449 euros cada participació.