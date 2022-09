L’empresa de Carlos Fabra processada per blanqueig no veu incertesa amb vista al futur i multiplica per tres el seu deute

L’empresa Carmacas SL, propietat de Carlos Fabra i dos dels seus fills i processada per un presumpte delicte de blanqueig de capitals, no veu incertesa amb vista al seu futur mercantil. “La direcció no és conscient de l’existència d’incerteses importants, relatives a esdeveniments o condicions que puguen aportar dubtes significatius sobre la possibilitat que l’empresa continue funcionant normalment”, assenyala la memòria econòmica dels comptes anuals depositats en el Registre Mercantil per la firma, propietat de l’expresident de la Diputació de Castelló.

La societat instrumental figura com a processada pels presumptes delictes d’insolvència punible i frustració de l’execució i blanqueig de capitals comesos per persona jurídica en el cas Fabra II. L’administradora única i apoderada de l’empresa és Claudia Fabra, que deté el 90% de les accions. Son pare i el seu germà Borja tenen el 10% restant.

Així doncs, l’empresa declara el 2021 (l’últim exercici tancat) deutes a curt termini per 284.923 euros, tres vegades més que els 95.374 euros de l’any anterior. Carmacas SL ressenya la inversió immobiliària que està en l’ull de l’huracà de la causa: l’habitatge de la urbanització La Finca a Pozuelo de Alarcón. Amb tres plantes, garatge i piscina, la propietat està situada en una de les zones més exclusives de la capital, protegida amb seguretat privada i amb veïns famosos del món de la televisió i del futbol professional.

Carmacas SL va adquirir la propietat a Pozuelo de Alarcón –una compra investigada en la causa– malgrat ser una empresa pràcticament sense ingressos per activitats mercantils. En l’exercici 2020, els comptes anuals revelaven que l’empresa va obtindre préstecs per quasi mig milió d’euros.

El jutge instructor, el magistrat Jacobo Pin, sospitava que el préstec per a adquirir l’habitatge va ser una mera simulació pocs mesos després que s’iniciara la primera causa penal contra l’expolític del PP. Claudia Fabra va mitjançar per adquirir el luxós habitatge per un import de 691.173 euros. Poc després de ser nomenada apoderada de Carmacas SL, la filla de Fabra i el seu marit van subscriure un contracte de lloguer amb la mercantil per un preu de 2.200 euros mensuals i per un termini d’una dècada.

El document va establir l’habitatge com a domicili familiar del matrimoni i destinava les quotes abonades des de comptes de la parella del contracte de lloguer a pagar el préstec hipotecari pendent. Quan Fabra va començar a tindre problemes amb la justícia, la seua filla “va simular comprar a son pare” la totalitat de les participacions en Carmacas SL, amb un augment del preu cridaner, segons la instrucció del cas.

L’adquisició tan cridanera va disparar el valor de l’empresa en un 4.723%. Si en la constitució de la societat, cada acció tenia un valor nominal de 30 euros, la compra de la participació de Carlos Fabra li va eixir a la seua filla per un preu de 1.449 euros per cada participació. El jutge instructor assenyalava que el préstec pretesament simulat a la seua filla l’hauria tornat l’expolític del PP en complir l’edat de 117 anys.