L’empresa de l’exdirectora de Mazón que va deixar sense ajudes al lloguer 4.000 persones guanya un contracte d’1,2 milions

Una empresa de l’exdirectora general d’Habitatge de Carlos Mazón s’ha endut una adjudicació a dit de la Generalitat Valenciana d’1,2 milions d’euros en el marc del programa de termalisme en balnearis. Es tracta de la societat familiar Agrupación de Balnearios de Villavieja SL, de la qual Ana Isabel Caballer Almela deté una participació per un valor de 28.800 euros, segons figurava en la seua fitxa del Portal de Transparència. Caballer va cessar en el seu lloc de directora general el 4 d’agost passat, mentre una altra direcció general de la Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, de la qual Caballer era alt càrrec, ja tenia iniciat el procés de licitació, negociat sense publicitat i de tramitació urgent, a què optava la mercantil.

L’anunci d’adjudicació ressenya que Agrupación de Balnearios de Villavieja SL va presentar la proposició més avantatjosa i la “millor relació qualitat-preu” respecte dels criteris de la conselleria dirigida per la popular Susana Camarero.

Caballer va deixar 4.000 sol·licitants sense ajudes al lloguer per al 2023. El Consell de Mazón, tal com va informar aquest diari, va reconéixer que no va posar ni un euro per a les ajudes al lloguer escudant-se en l’“esgotament” del finançament de la línia pressupostària dels comptes públics de la Generalitat Valenciana per a atendre el programa. Al final del mes d’agost passat es va saber la dimissió de la directora general, que va adduir que se n’anava per a atendre les seues empreses. “Tenim projectes en marxa i a punt de desenvolupar. La gestió política requereix que estigues al cent per cent, per això, després de valorar-ho, he decidit deixar pas a una altra persona”, va afirmar.

El procés de licitació, de què s’encarregava la Direcció General de Dependència i Persones Majors, es va iniciar dos mesos abans de la seua dimissió. Els components inicials de la mesa de contractació van ser nomenats el 7 de juny. El 21 de juny passat, la Conselleria de Serves Socials, Igualtat i Habitatge va publicar els plecs de l’adjudicació, per un valor global d’11,6 milions d’euros i amb un total de 26.950 places en quatre anys.

Es tracta d’estades i tractaments termals, amb activitats d’animació sociocultural, en un contracte de quatre lots a executar en els balnearis valencians que disposen de brollador d’aigües mineromedicinals, declarades d’utilitat pública i amb instal·lacions adequades per a acollir persones majors.

El 2 d’agost, dos dies abans de la dimissió d’Ana Isabel Caballer, la Direcció General de Dependència i Persones Majors va substituir alguns components de la mesa de contractació. En una sessió de la mesa de contractació del 7 d’agost passat, després del cessament de la responsable d’Habitatge, es van obrir els sobres presentats per les empreses que optaven a la licitació, entre els quals l’empresa de què era accionista Caballer, que s’interessava pel lot 3, corresponent al balneari de la Vilavella, un municipi de la Plana Baixa situat als peus de la serra d’Espadà.

Ana Caballer va tornar després de la seua dimissió a figurar com a apoderada de Gestión Balnearia SL, segons el Butlletí Oficial del Registre Mercantil. També havia sigut consellera delegada i apoderada d’Agrupación de Balnearios de Villavieja SL, que gestiona el balneari de la Vilavella. En la seua declaració de béns del portal de transparència Gva Oberta, Caballer anotava participacions en totes dues empreses per una suma total de 42.642 euros.

La Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, no ha contestat les preguntes d'elDiario.es.