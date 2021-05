L'empresa pública de la Diputació de València manté al director de prevenció de riscos penals després de la seua detenció pel 'cas Assut'

El consell d’administració extraordinari de Divalterra, convocat dilluns, ha decidit mantindre en el seu lloc el director de prevenció de riscos penals de l’empresa pública, José Luis Vera, malgrat la seua detenció dijous passat en el marc del cas Assut que investiga una pretesa trama de mossegades vinculades a l’urbanisme. Vera va ser incapaç de previndre el seu propi risc penal. Els agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, encarregats de les perquisicions del cas, van escorcollar el despatx de Vera en la seu de Divalterra, al carrer de les Avellanes de València, però no van intervindre cap documentació.

La decisió, aprovada amb l'abstenció dels representants del PP, Ciutadans i la representant del comité d'empresa, suposa que Vera manté feina i sou en Divalterra encara que abandonarà les funcions de negociació amb els sindicats per a la dissolució de la mercantil pública.

Hereua d’Imelsa, l’epicentre del cas Taula que investiga la pretesa corrupció massiva quan el popular Alfonso Rus era president de la Diputació, Divalterra ha sigut un autèntic malson per al PSPV-PSOE i Compromís, les dues formacions que van accedir a la institució provincial el 2015.

Tenint en compte aquest caràcter d’ens ‘maleït’, el president de la Diputació de València, el socialista Toni Gaspar, va anunciar la dissolució de l’empresa arran de la polèmica pel nomenament del cap de Recursos Humans. La mercantil pública estava a l’espera de la convocatòria d’una junta general per a sotmetre a votació la dissolució, liquidació i extinció. Entremig, el cap dels serveis jurídics ha sigut detingut, encara que, a diferència de la resta dels arrestats, va pernoctar la nit del dissabte al diumenge en un centre hospitalari.

El lletrat no és un personatge qualsevol en l’engranatge de la institució provincial. Ha sigut el principal col·laborador de la Fiscalia Anticorrupció en el cas Taula, que afecta de ple Imelsa (antecessora de Divalterra) i en la instrucció del cas Alqueria, que va acabar amb la detenció i la dimissió posterior del president anterior de la Diputació, Jorge Rodríguez.

L’acusació popular, exercida per Acció Cívica, va sol·licitar sense èxit la imputació de Vera i diverses defenses dels encausats han insistit que el lletrat va avalar les contractacions dels directius.

La Fiscalia obri una altra investigació a Divalterra

Dilluns, la Fiscalia ha incoat diligències per investigar les presumptes irregularitats en el procés de selecció de la prefectura de Recursos Humans de Divalterra, arran d’una denúncia presentada pel PP en la Diputació. El procés va desencadenar el full de ruta del tancament definitiu de l’empresa per part del president de la institució provincial, Toni Gaspar.

El president del consell d’administració de Divalterra, el socialista Ramiro Rivera, va ordenar la paralització del procés arran de la impugnació del candidat que va quedar en segon lloc i emparant-se en els informes del cap dels serveis jurídics de l’empresa pública, José Luis Vera.

El portaveu del grup popular en la Diputació, Vicente Mompó, ha valorat positivament que el ministeri públic haja iniciat les investigacions per poder “aclarir què hi ha passat” i ha recordat que en el procés de selecció hi ha membres del tribunal “que van decidir acudir a l’Agència Valenciana Antifrau per denunciar situacions que no consideraven lògiques” i aquest organisme fins i tot va concedir a algun d’ells la “condició de testimoni protegit”.