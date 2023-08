L’enèsima adjudicació de places docents del Govern valencià del PP i Vox continua amb errors a huit dies del curs

El caòtic procés d’adjudicació de places docents en el sistema públic educatiu valencià sembla que no té final, malgrat l’imminent inici del curs escolar. La matinada de dijous, la directora general de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Sonia Sancho, signava la correcció d’errors de la resolució d’adjudicació de places per als professors interins de Secundària, de les escoles oficials d’idiomes i de Formació Professional. No obstant això, la correcció de la llista publicada inicialment el 10 d’agost passat, contenia –una altra vegada– errors. A huit dies de l’inici del curs, uns 6.000 interins continuen sense tindre una adjudicació definitiva i correcta dels seus llocs de treball, a què han d’incorporar-se el pròxim 1 de setembre.

“Encara que en menys mesura que el document que es va publicar al començament del mes d’agost, la realitat és que les llistes continuen contenint errors”, ha indicat el sindicat CSIF, que juntament amb Comissions Obreres, UGT i el Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV) treballa a recopilar les incidències. El conseller d’Educació, José Antonio Rovira, ha convocat una roda de premsa per a dijous.

“El fet que, a 10 dies de l’obertura dels centres educatius, hi haja docents que encara desconeguen la seua destinació ens col·loca en una situació històrica i lamentable que no ha de tornar a repetir-se”, afirma CSIF en un comunicat. El sindicat ha sol·licitat una reunió tècnica amb el conseller del PP per a “plantejar un pla de xoc” per a actualitzar els programes informàtics que gestionen les plantilles, augmentar el personal de la Direcció General de Personal Docent i explorar “nous processos” que agilitzen les adjudicacions i permeten als professors “centrar-se exclusivament en la millora de la qualitat a les aules i no resoldre cada vegada un volum més gran d’assumptes burocràtics amb l’Administració”.

Per part seua, la portaveu del PSPV-PSOE en les Corts Valencianes, Rebeca Torró, ha criticat que el president Carlos Mazón “continue de camp i platja en ple caos per les adjudicacions dels docents”. I és que des del 12 d’agost passat, llevat d’una visita a les festes de Xàtiva, el cap de l’executiu autonòmic format pel PP i Vox no ha tingut cap agenda, segons indica el portal GVA Oberta.

La síndica socialista ha assegurat que la inèdita crisi en el departament d’Educació “és un insult als docents, a les seues famílies i a l’alumnat”. Torró també s’ha referit a l’absència de la directora general de Personal Docent durant quasi dues setmanes (segons la Conselleria d’Educació, per motius familiars). “L’únic fet diferencial respecte de l’any passat és que Mazón ha escapçat la gestió de la conselleria i ha nomenat una responsable de Personal Docent que no va aparéixer fins al 10 d’agost”, ha dit Rebeca Torró.

El PSPV-PSOE ha sol·licitat la documentació sobre els problemes informàtics adduïts per l’equip del conseller Rovira: “Estem convençuts que s’evidenciarà l’abandó de funcions dels responsables de la conselleria”, ha dit Torró. La síndica socialista ha recordat que “el programa informàtic a què culpa el PP es va dissenyar i es va implementar precisament sent Rovira director general de Personal de la Conselleria d’Educació, entre el 2001 i el 2007”. “Es veu que entre el 2013 i el 2017, quan el conseller era director territorial d’Educació a Alacant, el programa tampoc estava obsolet”, ha recalcat.

L’actual sotsdirector general de Personal, Josep Pascual Hernández, va explicar dimarts que la Direcció General de Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (DGTIC) va sol·licitar el 2020 la renovació del programa, una petició que, segons va afirmar, va ser desestimada pels responsables anteriors del departament, en mans de Compromís durant el Govern del Pacte del Botànic. No obstant això, l’anterior secretari autonòmic d’Educació, el socialista Miguel Soler, ha dit en la Cadena SER que la renovació del programa informàtic corresponia a la DGTIC, dependent de la Conselleria d’Hisenda.

Soler també ha revelat que uns 200 docents que treballaven en la Conselleria d’Educació van ser destituïts per l’actual equip del departament autonòmic “simplement perquè havien estat treballant amb el Govern anterior”, provocant que aquests dos centenars de places de professors previstes per a interins no isqueren a subhasta.

Un “gravíssim problema a milers de docents”, segons el PSPV

Rebeca Torró ha retret que “la incapacitat i la insolvència del Consell de Mazón han causat un gravíssim problema a milers de docents que no han sabut fins hui on hauran d’anar a treballar l’1 de setembre”. “En un moment extremadament delicat, a falta de dues setmanes per a l’inici del curs escolar [l’alumnat s’incorpora el pròxim 11 de setembre], els responsables del PP han anteposat les seues vacances al dret de 20.000 professors i les seues famílies de saber en quina ciutat i en quin centre treballaran”, ha conclòs.