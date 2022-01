L’estudi ambiental per a regenerar les platges del sud de València afirma que l’ampliació del Port suposa “una amenaça clara per a l’Albufera”

El Ministeri de Transició Ecològica ha aprovat definitivament el projecte de regeneració de les platges del Saler i la Garrofera amb un import total de 30 milions d’euros, tal com va publicar el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el 10 de gener passat. Per a l’aprovació ha calgut recopilar uns quants informes, entre aquests l’estudi d’impacte ambiental fet l’any 2018. Aquest document analitza les diferents opcions que es proposen per a dur a terme l’actuació i es decanta per l’aprovada finalment, és a dir, la recàrrega artificial amb 2,9 milions de metres cúbics d’arena a les platges de l’Arbre del Gos, el Saler i la Garrofera de València i prolongar els dos espigons de la Gola del Pujol, per a la regeneració d’aquests espais naturals.

L’estudi fa un diagnòstic de la situació actual de la línia de costa objecte de l’actuació en què s’apunta el port València com un dels causants del procés de regressió que pateixen les platges del sud, cosa que al seu torn posa en risc el Parc Natural de l’Albufera.

En concret, afirma que “la supressió de les fonts d’alimentació al front litoral d’estudi, a conseqüència del dèficit d’aportacions del Túria i l’efecte barrera del port de València, unida a l’ocupació de les seues dunes en algunes parts del tram per obres d’infraestructures i edificacions, ha tingut com a conseqüència la regressió de la franja costanera nord i la degradació d’un espai litoral considerat Espai Natural Protegit”.

El fenomen erosiu s’ha anat propagant cap al sud amb el pas del temps, i ha afectat més longitud de costa: “En l’actualitat el procés regressiu amenaça, de manera especial, els ecosistemes de la Devesa, per estrenyiment de la restinga que tanca l’Albufera, per la qual cosa cal la intervenció per a evitar que continue el desgast, cosa que suposa un risc imminent per a la conservació dels hàbitats que constitueixen l’ecosistema del Parc Natural de l’Albufera. Fins al moment les actuacions escomeses en el tram de costa han consistit en aportacions successives de material que han tingut caràcter puntual i únicament han suposat solucions a curt termini, sense arribar a abordar globalment el problema”.

A aquestes consideracions, l’anàlisi de les propostes afig més claus. Una va ser posada en relleu en les xarxes socials dilluns per la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, que s’ha mostrat molt crítica amb l’ampliació del port de València precisament per les conseqüències que pot tindre per al Parc Natural de l’Albufera i les seues platges.

I és que, en l’anàlisi que fa el document de les conseqüències que tindria no actuar en la zona degradada, es torna a apuntar el recinte portuari: “Es preveu que les causes que estan impulsant l’erosió de la costa romanguen a mitjà i llarg termini”, ja que “no s’espera que el riu Túria torne a aportar sediments a la desembocadura; és innegable l’elevació del nivell de la mar a causa del calfament global; possibles ampliacions del port de València”.

Segons l’informe, “aquestes causes augmenten l’acció erosiva de la mar sobre la costa. La no-actuació en el front costaner comporta una erosió progressiva i representa una amenaça clara per a la conservació del Parc Natural de l’Albufera”.

A més, “els diferents ambients que constitueixen l’ecosistema de l’Albufera (platja, conjunt dunar exterior, depressions interdunars, conjunt dunar interior i ribera de l’Albufera) es distribueixen a manera de bandes paral·leles a la mar, i estan interrelacionats, de manera que la degradació d’un té conseqüències greus per a la resta”.

D’altra banda, “la poca elevació dels terrenys situats davant del litoral, units al sistema de drenatge de l’Albufera, fan d’aquesta àrea una zona d’alt risc d’inundació marina” per la qual cosa “la inundació dels terrenys de la marjal produiria l’afecció del sistema hídric de la marjal i del sistema de desguàs de l’Albufera”.

Com a conclusió, “les conseqüències derivades de l’erosió i la inundabilitat dels terrenys confrontants a la platja, serà l’afecció i la degradació del Parc Natural de l’Albufera, zona d’incalculable valor ecològic i ambiental”.