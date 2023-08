L’exalcaldessa del PP d’Ibi va concedir una llicència urbanística en ple parc natural contra el criteri dels tècnics

Una llicència urbanística per a la construcció en una parcel·la, incloent-hi dues piscines, en ple parc natural del Carrascar de la Font Roja i limítrofa a un jaciment arqueològic, concedida contra el criteri dels tècnics per l’Ajuntament d’Ibi (Alacant) durant el mandat de l’exalcaldessa del PP Maite Parra. És la conclusió de l’Agència Valenciana Antifrau (*VA) després de rebre una alerta sobre les irregularitats administratives i analitzar la documentació. La llicència es va atorgar per a una parcel·la de 8.290 metres quadrats, malgrat tres informes tècnics desfavorables de l’arquitecta municipal i un quart en el mateix sentit de la Generalitat Valenciana.

Antifrau ha recomanat a l’Ajuntament d’Ibi, actualment governat pel socialista Sergio Carrasco, la revisió d’ofici dels expedients de concessió de la llicència d’obra major i d’ocupació, així com l’inici de la restauració de la legalitat infringida i el procediment sancionador als responsables, cosa que implica l’estudi de la “restauració de la realitat física alterada”.

El consistori, durant el mandat de l’anterior alcalde popular, Sergio Carrasco, va plantejar en les seues al·legacions a l’informe provisional de l’AVA que el decret que va donar llum verda a la llicència contenia un “error administratiu” pel fet de fer referència a un informe favorable de l’arquitecta municipal que mai va existir. Un argument que l’organisme dirigit per Joan Llinares rebutja de pla: “Definir com a ‘errors administratius’ anomenar un informe jurídic (necessari en el tràmit d’atorgament de llicència d’obra major) quan no existeix aquest document en l’expedient, i expressar en la resolució de concessió de la llicència que un informe del tècnic municipal és ‘favorable’ quan expressament s’hi informa en sentit contrari, no poden quedar justificats com a ‘errors administratius’ sense més”.

El primer informe de l’arquitecta municipal d’Ibi, del 16 de maig de 2011, indicava que la parcel·la és limítrofa a un jaciment arqueològic i dins de l’àmbit del parc natural. En dos informes més, la tècnica va expressar una conclusió desfavorable.

A més, el director territorial de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient llavors, el 21 de maig de 2013, després d’una visita sobre el terreny, va aprofundir en la necessitat de denegar la llicència. L’informe de la Generalitat Valenciana va concloure que “l’actuació no suposa una rehabilitació o reconstrucció de construccions tradicionals”. També va detectar la construcció, en fase “bastant avançada”, d’un habitatge unifamiliar que “no és viable mediambientalment”, per no ser compatible amb la normativa reguladora del parc natural.

En la seua resposta als requeriments d’antifrau, l’actual arquitecte municipal d’Ibi indica que la llicència urbanística atorgada “no compleix la normativa urbanística en sòl no urbanitzable”. A més, en la parcel·la consten dues piscines executades tot i que la llicència només n’incloïa una. “Les construccions que hi ha en l’actualitat superen amb escreix els percentatges màxims d’ocupació i d’edificabilitat admissibles, per la qual cosa les construccions existents en la parcel·la incompleixen els paràmetres urbanístics d’ocupació i edificabilitat”, afirma l’informe.

El projecte d’obra nova en la parcel·la incloïa la construcció d’un habitatge i d’una piscina després de la demolició de construccions prèvies (magatzem, cotxera, piscina i habitatge). No obstant això, només es va demolir el magatzem i la cotxera, i van perviure l’anterior habitatge i piscina. A més, en compte de construir una piscina nova, se’n van executar dues.

Així doncs, Antifrau conclou: “Queda acreditat que tots els informes de l’arquitecta municipal no eren favorables a la concessió de la llicència, malgrat el que es descriu en la resolució d’atorgament de la llicència; i que la parcel·la no compleix els condicionants mínims per a aquesta mena d’obra, quant a la superfície mínima de la parcel·la i quant a la formació de nucli de població”.