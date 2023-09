L’exdiputat del PP d’Alacant que optava a dirigir el Gil-Albert sense experiència cultural s’aparta del procés

Juan Bautista Roselló, exdiputat provincial del PP a Alacant, s’ha apartat del procés de selecció per a la direcció cultural de l’Institut Juan Gil-Albert. Roselló, exalcalde popular de Benissa, ha desaparegut de la llista definitiva d’admesos i exclosos per al lloc directiu, amb una remuneració anual de fins a 58.000 euros, segons publica dimarts el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant. L’exdiputat provincial del PP i exassessor en la Diputació d’Alacant no tenia experiència coneguda en matèria de gestió cultural, encara que les bases del procés incloïen “professionals del sector privat amb reconegut prestigi”.

La llista d’admesos per al lloc d’alta direcció inclou la periodista Cristina Martínez Álvarez i l’economista Laia Vila Mercè. Dos candidats més han sigut exclosos. La resolució, en el punt primer, accepta la renúncia de Juan Bautista Roselló a “participar en el procediment de selecció de la convocatòria”.

El contracte laboral d’alta direcció té una duració de quatre anys prorrogables de dos en dos fins a un màxim de quatre exercicis. La remuneració està composta per una retribució bàsica (26.100 euros) i variable (11.600 euros), a més d’un complement de 20.300 euros.

L’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert s’ha erigit en una mena d’agència de col·locació del PP i, en menys mesura, de Ciutadans durant l’anterior mandat amb Julia Parra com a vicepresidenta. Fins a cinc càrrecs populars i taronges van ser contractats al capdavant de subdireccions de l’entitat, malgrat la seua falta d’experiència en matèria cultural.

També compta amb periodistes que reben “indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats” de fins a 1.500 euros mensuals. En sis anys, l’institut va desemborsar un total d’1,4 milions d’euros per assistències a reunions de l’equip directiu.

Només el 2022, l’organisme cultural va abonar 300.000 euros als seus directius, 83.000 euros més del que dedica a tallers, conferències, activitats culturals i musicals, exposicions, publicacions i premis.