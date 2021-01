L'incendi en les cotxeres de l'EMT de València no va ser intencionat i es va originar en el quadre elèctric d'un autobús

"En el lloc dels fets no s'han localitzat indicis que feren sospesar una possible intencionalitat del sinistre", assegura l'informe pericial de l'incendi ocorregut en les cotxeres de l'EMT de València el 5 de desembre passat entregat per la Brigada Provincial de Policia Científica al Jutjat d'Instrucció número 1, encarregat de les diligències sobre el succés. "Tot sembla indicar que l'origen de l'incendi poguera estar relacionat amb alguna incidència en el quadre elèctric del bus 5174, situat darrere de la cabina del conductor, no podent-se precisar majorment a causa de l'alt grau de destrucció que presenta la zona", prossegueix l'informe en les seues conclusions.

La policia localitza en el seu informe en quin vehicle es va originar el foc (un Renault model CITY E2 VOITH, matrícula 4911- BRD) i on estava estacionat en les cotxeres de l'EMT del carrer de Sant Isidre quan es va produir l'incendi, a les 16.45 de la vesprada (concretament, en la plaça B-48). Segons el document, al qual ha tingut accés aquest diari, es tractava d'un autobús que funcionava a gasoil, mentre la resta dels 16 vehicles destruïts en el sinistre funcionaven amb gas natural comprimit.

La hipòtesi més probable, segons la investigació policial, és que es produïra un curtcircuit en l'autobús on es va declarar l'incendi. S'indica en l'informe que l'historial d'operacions d'aqueix vehicle va registrar des del 30 de novembre "incidències amb el circuit de calefacció i amb la placa posterior del conductor". El Sistema d'Ajuda a l'Explotació (SAE), situat en aqueixa placa darrere de la cabina del conductor és "un dispositiu a manera de centraleta que registra les dades d'activitat com ara distància recorreguda, connexió/desconnexió, emergències, etc". Les dades del SAE han pogut ser recuperades per l'empresa fabricadora Indra i reflecteixen una connexió a les 16.21 hores i una emergència a les 16.32, poc abans de començar l'incendi, "compatible amb algun problema en aquests autobús".

Un informe dels tècnics, que la policia adjunta, apunta que aqueixa connexió "podria ser compatible que hi haguera algun problema en el bus que fera arribar al SAE els senyals incorrectes d'activació de contacte i emergència, com l'incendi curtcircuitant els cables de senyals, però no hi ha res concloent que ens permeta afirmar-ho".

Sobre la propagació de l'incendi, l'informe de la Policia Científica explica: "El fet que els busos anaren amb combustible de gas natural comprimit, la ubicació dels seus depòsits de combustible en el sostre exterior dels mateixos i que aquests es trobaren totalment repostats van contribuir a la ràpida propagació de l'incendi atès que el foc anava aconseguint aquests depòsits de combustible, els mecanismes de seguretat i vàlvules reductores del gas propi d'aquestes botelles van actuar com a 'bufadors' amb fortes flamerades de diversos metres. La disposició horitzontal d'aquests depòsits va contribuir a la propagació del foc per simpatia d'un bus a un altre, fins i tot encara amb places de garatge buides en ser retirats pels empleats amb la intenció de crear 'tallafocs' entre bus i bus".