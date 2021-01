L’índex que mesura la velocitat de contagi descendeix, però continua per damunt del llindar de risc, amb les UCI valencianes al 80%

El nombre reproductiu bàsic (R), indicador que estima la velocitat amb què el coronavirus pot propagar-se, dins de la tercera onada, està des del 26 de desembre passat fins al 17 de gener per damunt del valor 1, és a dir, un total de 24 dies. Dins d’aquest període, va arribar al pic màxim el 9 de gener amb l’1,38, moment a partir del qual ha descendit fins al 0,99 registrat el 18 de gener. Actualment, segons va informar la consellera de Sanitat, Ana Barceló, l’índex se situa en 1,03.

Segons els epidemiòlegs, quan aquest valor està per davall d’1 (risc de contagi a menys d’una persona per afectat), l’epidèmia està controlada. No obstant això, si està per damunt, hi ha un risc alt de propagació comunitària descontrolada.

L’evolució d’aquest indicador ha sigut descendent des del 9 de gener fins al 18, moment a partir del qual s’ha mostrat sense grans variacions.

Això permet pensar, per tant, que la Comunitat Valenciana està prop d’arribar al pic de la tercera onada, per la qual cosa el pas següent hauria de ser un aplanament de la corba, és a dir, una estabilització del ritme de contagis, i posteriorment iniciar un descens, una vegada passat l’efecte de les recents festes de Nadal.

Amb tot, la realitat és que fins ara l’índex de casos per cada 100.000 habitants en l’acumulat de dues setmanes no ha deixat de pujar. En concret, el 28 de desembre passat (el 26 no hi hagué estadística) la Comunitat va registrar una taxa de 323 contagis, que ha anat creixent de manera progressiva fins als 1.423 registrats dilluns, i és autonomia més afectada. La mitjana espanyola està en 893 casos.

Així doncs, els pròxims dies són clau per a la gestió de la pandèmia, amb la possibilitat d’aplicar més restriccions si no es produeix aquest aplanament de la corba. Sense anar més lluny, Compromís ja va sol·licitar dilluns el tancament de les grans superfícies comercials.

Tot dependrà de la capacitat dels hospitals per a assumir els últims espeternecs dels contagis de Nadal. Fonts de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública han informat a elDiario.es que fins dilluns passat dia 25 l’ocupació en planta era del 78,54% (el 43% dels pacients amb COVID-19), i en les Unitats de Cures Intensives era del 80,32% (el 60% dels pacients amb COVID-19). Les UCI valencianes també són les que compten amb major percentatge d'ocupació de pacients amb COVID-19 de tota Espanya.