L’informe que aconsella desprivatitzar l’hospital de Manises aflora un cost de 2.000 milions en 13 anys per a les arques públiques

La Conselleria de Sanitat va anunciar fa poc la decisió del conseller Marciano Gómez, de continuar amb el procés iniciat pel Govern del Botànic de recuperació de la gestió pública dels hospitals de Dénia i Manises, una vegada finalitzat el termini de les concessions. Per contra, es mantindrà privatitzat el d’Elx-Crevillent.

Segons Sanitat, “tant l’informe d’anàlisi de situació com el clima social i laboral generat en tots dos departaments, unit a la necessitat de garantir la seguretat jurídica, han sigut determinants per a prendre la decisió”. Aquest diari ja va publicar el contingut d’un d’aquests informes fet per tècnics de la conselleria mateixa referit a l’hospital de Dénia, que aconsellava recuperar la gestió pública per l’opacitat del sistema, els incompliments quant a inversions per part de l’empresa gestora i per l’elevat cost, amb un total de 1.400 milions d’euros per a les arques públiques.

L’altre informe dels tècnics de Sanitat relatiu al departament de Manises és, si és possible, més demolidor per les elevades quantitats econòmiques que ha suposat per a l’Administració. En concret, segons el document a què ha tingut accés elDiario.es, fins a l’exercici 2022, la concessionària haurà rebut per part de la Generalitat Valenciana en concepte de preu inicial del contracte un total de 1.960 milions d’euros, un preu inicial que s’ha multiplicat per tres en passar dels 59 milions del 2009 als 185 milions del 2022.

La capita (tarifa que paga Sanitat a la concessionària per habitant) establida per a l’inici de la concessió de Manises es va fixar en 597,64 euros l’any 2009, i és de 932,19 euros per a l’any 2022, cosa que representa un increment del 56% de la prima pressupostària respecte del seu inici.

Especializada y Primaria L’Horta Manises, empresa filial del grup Sanitas encarregada de gestionar el Departament de Salut de Manises, a més d’haver obtingut uns ingressos inicials de 1.960 milions d’euros del preu inicial del contracte, declara en els seus comptes anuals, un resultat positiu en pèrdues i guanys de 57,9 milions durant el període 2009 a 2021, cosa que suposa uns beneficis mitjans de més de 4,5 milions d’euros anuals per al període esmentat.

Quant al volum d’inversió total el 3de desembre de 2021, era de 126 milions d’euros, i hi havia una discrepància de 2 milions d’euros respecte del declarat per la concessió. D’altra banda, en la seua oferta l’empresa es va comprometre a una inversió de 137 milions al llarg dels 15 anys de la concessió.

Segons l’informe, “atés que el preu del contracte és element essencial i no pot ser alterat, en el supòsit de pròrroga d’aquest servei estaria abonant-se dins de la prima per capita per la construcció d’un hospital i inversions ja amortitzades, resultaria necessari calcular una nova capita per evitar així un benefici extraordinari per al concessionari”.

Així mateix, “a causa de les deficiències contractuals i diferents acords interpretatius, que han propiciat l’abonament de certs conceptes econòmics fora del procediment regulat en el mateix plec –liquidació–, i per tant del preu del contracte, les concessionàries han obtingut ingressos addicionals per expedients d’enriquiment Injust que suposen una altra vulneració dels principis recollits en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera”.

Compromís acusa Gómez de mentir amb els informes

Carles Esteve, portaveu de sanitat de Compromís, destaca sobre l’informe esmentat que ja recomanava la finalització del contracte de concessió privada des del maig. “Exactament com va passar amb Dénia, el president Mazón ens ha enganyat durant els primers tres mesos de mandat. Tenien aquesta informació des del principi i ens han mentit dient que farien una altra auditoria. El conseller mateix respon a una pregunta parlamentària que no hi ha cap document d’aquesta auditoria, però sí que tenien aquest informe, que és molt clar dient que la gestió pública és la millor opció”.

Les dades econòmiques de l’informe són contundents i es veu com el preu anual del contracte es multiplica per tres entre el 2009 i el 2022, passant de 59 milions als quasi 186 de l’últim any de què es tenen dades. Amb això, la mercantil ha obtingut uns beneficis de 57,9 milions fins al 2021.

Segons Esteve, queda per saber com es faran efectives les transferències per les liquidacions pendents que, segons les dades de la mateixa Conselleria de Sanitat, ascendeixen a 373 milions. També segons el document, faltarien per executar 11 milions d’inversions en el departament per a complir el que reflecteix el contracte.

“Cal recordar que la conselleria ha iniciat la construcció d’un centre de salut a Riba-roja i un centre d’especialitats a Bunyol dels quals hauria de fer-se càrrec l’empresa concessionària. Tenim la sospita que la finalització consensuada que, segons el president Mazón, s’ha acordat amb l’empresa, supose que no paguen el deute pendent que tenen ni facen les inversions pendents segons el contracte”, afirma Esteve.