L’informe del secretari municipal no entra en el cas concret de les negociacions d’Olano amb el València CF

El regidor de Grans Projectes de l’Ajuntament de València, José Marí Olano, va revelar dimarts passat 24 d’octubre durant el ple municipal que un informe dels serveis jurídics de l’Ajuntament conclou que “no consten documentalment” conflictes d’interessos en l’exercici del seu càrrec.

Olano, que té una dedicació parcial del 25% a l’Ajuntament i d’un 75% a la consultora KPMG, va esgrimir el document en el transcurs del debat que es va produir a conseqüència de la moció presentada pel PSPV i del ple extraordinari celebrat després a proposta de Compromís per a dilucidar si hi ha hagut un conflicte d’interessos en les converses que ha tingut l’edil amb el secretari del consell del València CF i advocat de Peter Lim a Espanya, Germán Cabrera, per a desembossar la represa de les obres del nou estadi. La polèmica per la presumpta incompatibilitat es deu al fet que KPMG, consultora de la qual és soci Olano a Espanya, hauria assessorat a escala internacional altres empreses de Lim, màxim accionista del club.

No obstant això, l’informe del secretari general de l’Ajuntament, a què ha tingut accés elDiario.es, no entra en el concret d’aquesta qüestió, ja que es limita a respondre a dues preguntes genèriques plantejades des de l’alcaldia sobre si l’edil de Grans Projectes va fer declaració de béns i activitats, cosa a què està obligat per llei, i sobre si té alguna causa d’incompatibilitat per a exercir el seu càrrec de regidor. A més, és important el detall sobre l’absència de documents sobre els quals fer una anàlisi més concreta.

A la primera pregunta, el secretari es remet als enllaços dels documents presentats per l’edil i que figuren en el portal de transparència del web municipal en què queda reflectida la seua vinculació amb KPMG.

A la segona qüestió, és a dir, si li consta a la Secretaria algun supòsit de conflicte d’interessos en l’exercici del càrrec de regidor Marí Olano, fa un repàs jurídic sobre què s’entén legalment per incompatibilitat o conflicte d’interessos en termes jurídics i sobre la legislació local, autonòmica estatal que regula aquests supòsits.

“S’ha d’indicar que no hi ha una llei específica que regule el conflicte d’interessos en l’àmbit local, llevat de supòsits de determinades matèries previstos en la legislació sectorial (Llei orgànica de règim electoral general, Llei de contractes del sector públic…), a diferència de l’àmbit estatal o autonòmic en què hi ha sengles lleis que regulen aquestes qüestions: la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici de l’alt càrrec de l’Administració General de l’Estat, i la Llei 8/2016, de 28 de 3 octubre, de la Generalitat Valenciana d’incompatibilitats i conflictes d’interessos de persones amb càrrecs públics no electes, en l’àmbit subjectiu d’aplicació de les quals no s’inclouen els membres de les entitats locals”, diu el document.

Sobre aquest tema, encara que no seria aplicable en entitats locals, la llei estatal és la que més s’acostaria al supòsit en qüestió d’Olano, KPMG i el València CF. En l’article 112 diu: “S’entén que un alt càrrec està incurs en conflicte d’interessos quan la decisió que haja d’adoptar, d’acord amb el que es preveu en l’article 15, puga afectar els seus interessos personals, de naturalesa econòmica o professional, pel fet de suposar un benefici o un perjudici a aquests” i afig que es consideren interessos personals, entre altres, “els de persones jurídiques o entitats privades a què l’alt càrrec haja estat vinculat per una relació laboral o professional de qualsevol mena en els dos anys anteriors al nomenament”.

A més, la legislació de transparència estatal i autonòmica, aquestes sí d’aplicació a les entitats locals, es refereixen també a aquestes qüestions. Per exemple, l’article 26 de la Llei estatal (principis de bon govern) enumera els principis generals de bon govern i els principis d’actuació i disposa que “les persones compreses en l’àmbit d’aplicació d’aquest títol”, entre altres punts, “no s’implicaran en situacions, activitats o interessos incompatibles amb les seues funcions i s’abstindran d’intervindre en els assumptes en què concórrega alguna causa que puga afectar la seua objectivitat”.

Per tant, d’acord amb tota aquesta legislació i en resposta a la pregunta genèrica plantejada, que no es refereix en cap cas a la controvèrsia emanada de les negociacions amb representants del València CF, el jurista conclou: “No consten documentalment a aquesta Secretaria circumstàncies que afecten des del punt de vista d’incompatibilitats o conflicte d’interessos del Sr. Marí Olano en l’exercici del seu càrrec com a regidor”.

Com va avançar aquest diari, des de KPMG España van recordar que “els estàndards ètics de KPMG obliguen que José Marí Olano s’abstinga d’intervindre en qualsevol tema que poguera plantejar algun conflicte d’interessos”. Abans ja van afirmar que “no té res a veure la seua firma a l’Estat espanyol amb la dels altres 139 països en què són presents” i que a Espanya no treballen en l’actualitat ni per al València CF ni per a Peter Lim.

Durant el debat de la moció defensada per la portaveu socialista, Sandra Gómez, Olano va justificar la seua intervenció en els últims mesos en el fet que ha actuat com a interlocutor de l’Ajuntament per saber la intenció del València CF amb el nou estadi, sense arribar a negociar el conveni i sense aprovar cap mena d’expedient ni resolució sobre aquest tema, ja que, com ha repetit diverses vegades, no té competències en la matèria: “M’he limitat a asseure’m amb els diferents actors i, sobre la base d’això, a presentar diferents alternatives d’acció a l’alcaldessa María José Catalá, que ha sigut la que finalment ha pres la decisió que ja s’ha fet pública”.

Compromís sosté que hi ha incompatibilitat

Des de Compromís mantenen que hi ha “una clara incompatibilitat del senyor Marí Olano per a ser regidor del govern de Catalá”. L'informe elaborat per la secretària de l'Ajuntament “deixa clar que hi ha un bon nombre d'articles de la llei que incompleix, ja que està treballant al mateix temps per a la consultora KPMG que porta assumptes de Peter Lim i negociant com a regidor de govern amb ell”. I tot això, afigen des de la coalició valencianista, “a pesar que les preguntes a les quals es responen en l'informe estan redactades expressament des d'Alcaldia, és a dir, per Maria José Catalá, i tenen un interés claríssim, que és exculpar al senyor Marí Olano”.

“Nosaltres sempre vetlarem perquè totes les condicions que ha de complir *Meriton en la construcció del nou Mestalla es complisquen escrupolosament i exigirem la màxima transparència”, afirmen.

Les mateixes fonts asseguren que “els conflictes d'interessos i les reunions a Madrid en despatxos privats no són un bon senyal i per això farem tot el que faça falta perquè el valencianisme i la ciutat no isquen perjudicats d'este conflicte d'interessos”.