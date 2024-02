L’odissea de viatjar d’Alcoi a València amb autobús públic: dues hores i mitja de trajecte amb una altra parada a Gandia

“De la nit al dia, ens trobem que han afegit una parada a Gandia que no té cap sentit, fet que incrementa en una hora el temps del trajecte. A més, ha deixat d’aplicar-se el descompte d’uns 2 euros del Carnet Jove o el bonobús gratuït per a menors de 31 anys que va començar a funcionar a l’octubre. Si pretenen que la gent deixe el cotxe a casa i faça ús del transport públic, amb aquest servei ho veig impossible”. Un dels usuaris (prefereix no identificar-se) de la línia d’autobús entre Alcoi i València es mostra molt molest en declaracions a elDiario.es després de la posada en marxa del nou servei que des de l’1 de febrer passat presta Alsa per mitjà d’una concessió adjudicada per la Conselleria d’Infraestructures.

El mateix usuari explica que, anteriorment, la concessió estava en mans dels autocars la Concepción, coneguda com a Travicoi, la ruta de la qual s’iniciava a Alcoi, parava a Cocentaina, Muro d’Alcoi i Albaida, fins a arribar a València, on a més parava al costat de La Fe nova, en la rotonda dels hams, en la cèntrica plaça d’Espanya i en l’estació d’autobusos.

Ara, segons el web d’Alsa, s’ofereixen serveis directes d’Alcoi a València, la ruta nova amb parada a Gandia (Alcoi, Cocentaina, Muro, Gandia i València), i una altra que canvia la parada de Gandia per dues més a Albaida i Xàtiva. Totes tenen una duració de dues hores i mitja, llevat de la directa, que es fa en una hora i mitja. A més s’eliminen les parades intermèdies de València.

Fonts de la conselleria que dirigeix la popular Salomé Pradas afirmen que el contracte amb la nova concessionària es va formalitzar el maig de l’any passat, encara amb l’anterior consellera socialista Rebeca Torró al capdavant del departament, i que llavors no s’hi van presentar al·legacions. Malgrat tot, asseguren que tractaran de donar resposta a les queixes amb una ampliació d’horaris.

Precisament, el 14 de febrer passat es van reunir els alcaldes i vicealcaldes d’Alcoi, Ibi, Cocentaina i Muro d’Alcoi per demanar millores en la línia d’autobús, després del malestar causat pels recents canvis de trajectes, parades i temps de viatge arran de l’adjudicació del servei interurbà a Alsa.

Segons aquests representants municipals, la nova concessionària ha dut a terme les modificacions en el servei sense informar els consistoris, ni tampoc els usuaris, que s’han trobat canvis que afecten també l’emissió de viatges o bons.

“No es pot fer un canvi sense informar la ciutadania. A més, utilitzen l’estació d’autobusos d’Alcoi sense regularitzar la situació”, va dir l’alcalde d’aquesta localitat, Toni Francés (PSPV).

Per part seua, l’alcalde d’Ibi, Sergio Carrasco (PSPV), va lamentar que “la gent s’ha trobat de la nit al dia amb un canvi sense cap explicació, ha vist un autobús diferent i no sabia què fer”.

“Molta gent s’ha vist perjudicada, perquè s’han eliminat les parades de La Fe i la plaça d’Espanya a València. A més, s’han perdut abonaments que haurien de poder aprofitar-se d’alguna manera”, va dir l’alcalde de Cocentaina, Jordi Pla (Compromís).

Per part seua, el seu homòleg de Muro d’Alcoi, Vicent Molina (Compromís), va destacar la incertesa que genera en els usuaris saber si tindran plaça o no en l’autobús, perquè si s’ompli, l’empresa no posa un segon vehicle a la disposició d’aquests. “L’anterior companyia reforçava el servei en els horaris en què els estudiants anaven a València els diumenges”, segons Molina.

Reunió amb la conselleria

El 19 de febrer passat es va reunir el director general de Transports i Logística, Manuel Ríos, amb l’alcalde d’Alcoi, Toni Francés, per abordar aquesta qüestió i altres. Sobre l’assumpte de la línia d’autobús, Ríos va mostrar el compromís d’estudiar les propostes de l’Ajuntament sobre modificació d’horaris i noves parades a València.

En aquest sentit, Ríos va explicar que, si foren factibles, “s’aplicaran en nom d’una millor prestació dels serveis de transport perquè responguen eficaçment a les necessitats de la ciutadania”. Així mateix, en la reunió, es va plantejar la necessitat d’abordar conjuntament la situació de l’estació d’autobusos, construïda en el seu moment per la Generalitat i gestionada des d’Alcoi.

En particular, es van tractar qüestions com la situació administrativa i el possible redimensionament, així com la importància que ha d’exercir aquesta infraestructura davant els nivells més alts de servei públic de transport que suposa la implantació del nou mapa de transport públic de viatgers que està implementant la conselleria.