L’‘Open Arms’ atraca en el port de Borriana amb quatre vaixells més de rescat de migrants per ser reparats

L’Open Arms ha arribat al port de Borriana, convertit en una autèntica rereguarda terrestre per a la reparació i la millora dels vaixells que rescaten migrants a la Mediterrània, on recalen quatre embarcacions més per preparar noves missions en alta mar. L’embarcació de l’ONG catalana Proactiva Open Arms va fer l’ amarrament al cap de dos mesos i mig de bloqueig a conseqüència de traves administratives de les autoritats italianes en el port sicilià de Pozzallo.

Així doncs, el port de Borriana acull els vaixells Sea Watch 3, Aita Mari, Louise Michel, Alan Kurdi, a més de l’Open Arms. “Totes les tripulacions treballen a gran ritme escometent diferents actuacions en els navilis amb l’objectiu de reprendre de manera immediata les seues missions de rescat en la Mediterrània central”, ha informat L’Aurora Grup de Suport, l’entitat que s’encarrega de donar cobertura en terra a les tripulacions.

El grup de suport castellonenc ha gestionat l’allotjament i els subministraments per a mig centenar de voluntaris i treballadors de diverses organitzacions. L’Aurora Grup de Suport també ha llançat una campanya en xarxes socials instant la participació de la ciutadania per a aconseguir una flota de bicicletes que els membres de les entitats puguen usar en els seus desplaçaments diaris.

L’entitat s’encarrega de negociar amb la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat i altres institucions la creació d’un espai d’emmagatzematge de materials i desenvolupament de treballs en condicions per a les organitzacions de rescat que estan en el recinte portuari.

El projecte col·laboratiu, denominat Centre de Suport a les ONG de Rescat de la Mediterrània (Cesormed) compta amb el suport de les entitats alemanyes Sea Watch, Sea Eye i Louise Michel, les espanyoles Open Arms, Salvament Marítim Humanitari i Proem-Aid, a més del suport de United4Rescue.

L’Aurora Grup de Suport ha comptat amb els serveis d’empreses d’enginyeria, arquitectes i altres professionals amb l’objectiu de desenvolupar un parc de contenidors retolats, numerats i que complisquen totes les normatives vigents. La instal·lació provisional, de 750 metres quadrats, tindria una plaça central per a fer faenes en l’interior amb l’objectiu de buscar una convivència harmònica amb la resta de les activitats que es desenvolupen en el port.

L’entitat solidària ha informat la conselleria que dirigeix Arcadi España i altres institucions del seu interés a buscar una fórmula per a la concessió de l’espai sol·licitat per a desenvolupar el Cesormed. “Les tasques de coordinació amb totes les ONG interessades per al finançament mancomunat del projecte estan en un estat molt avançat”, assenyala un comunicat de L’Aurora Grup de Suport, que anuncia que pròximament es presentarà oficialment el projecte, així com una taula redona en què intervinguen totes les institucions públiques i privades implicades per accelerar el projecte.

“La gran confluència d’ONG en el port de Borriana i el repte logístic i organitzatiu que comporta fan imprescindible la instal·lació del Cesormed”, remarca l’entitat, que recorda que “les condicions limitades d’emmagatzematge amb què compten les embarcacions per a desenvolupar la seua posada a punt han donat com a resultat alguns incidents”. “En les últimes dates s’han sostret una gran quantitat de jupetins de rescat que estaven en un contenidor portuari, així com bicicletes i altres estris de valor”, lamenta.

Els voluntaris de L'Aurora Grup de Suport afinen el seu enginy buscant la col·laboració de la població local per emmagatzemar temporalment en els seus locals o habitatges roba, mantes, jupetins i tota mena de materials que ha de ser retirats de manera momentània de les bodegues dels navilis per poder dur-hi a terme diverses actuacions. Tot perquè els cinc vaixells puguen navegar de nou per la Mediterrània, la zona més mortífera de les migracions, fent la seua tasca de rescat, malgrat les traves d'Itàlia.