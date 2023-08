L’oposició demana una comissió d’investigació sobre el “descontrol” de les places docents del Govern de Mazón

Les seqüeles del caòtic procés d’adjudicació de places docents per part del Govern valencià del PP i Vox, presidit per Carlos Mazón, continuen a tot just tres dies de l’inici del curs per als professors del sistema públic educatiu. “Hem pogut constatar el caos, el descontrol i la incompetència d’un Consell que ha causat la incertesa a milers de professors i professores i a les seues famílies”, ha dit la portaveu del PSPV-PSOE en les Corts Valencianes, Rebeca Torró, després de la reunió que ha mantingut dimarts amb representants dels sindicats del ram. “Ens han confirmat que més de 200 professors i professores amb pitjors qualificacions han obtingut plaça abans que altres amb més bones”, ha assegurat Torró.

La síndica socialista ha posat xifres a un fet que reconeix la Conselleria d’Educació en un informe del 12 d’agost passat atribuït al sotsdirector general d’Informàtica que, no obstant això, no conté ni signatura electrònica ni capçalera oficial. “Pot haver-hi casos, i de fet n’hi ha, en què una persona amb pitjor nota ha llevat la plaça a una altra amb més bona nota”, diu el document que va fer públic el conseller d’Educació, José Antonio Rovira, en una roda de premsa el 24 d’agost passat.

Per part seua, el president Carlos Mazón ha responsabilitzat Compromís, titular de la cartera d’Educació durant els governs del Pacte del Botànic, del desori en l’adjudicació de places docents. “Treballem per la millor arrancada de curs possible, malgrat les extraordinàries dificultats que ens hem trobat, moltes més de les que són admissibles”, ha dit Mazón.

L’exsecretari autonòmic d’Educació, el socialista Miguel Soler, ha estat en l’ull de l’huracà de les crítiques del PP. Soler ha assegurat que els alts funcionaris assenyalats per l’actual conseller popular per un pretés abandó dels seus llocs de treball havien deixat “tota la faena feta” abans dels cessaments respectius al final de juliol. “En 46 anys treballant en educació no havia vist un desastre igual”, ha dit el dirigent socialista, que ha abundat en què “la plataforma informàtica ha funcionat durant huit anys i no hi ha cap justificació perquè enguany no ho haja fet, malgrat els nous processos”.

Miguel Soler ha assegurat que el seu equip ho va deixar tot preparat, però que la reunió per a preparar el traspàs entre els anteriors responsables d’Educació del Pacte del Botànic amb els alts càrrecs del conseller Rovira, nomenats el 28 de juliol passat, es va limitar a una trobada de “deu minuts” amb l’exdirectora general de Personal. “Ningú ens ha cridat, malgrat haver-ho oferit”, ha afegit. També ha denunciat que l’actual directora general, Sonia Sancho, va estar “desapareguda” del seu lloc fins al 10 d’agost passat, tal com va informar elDiario.es.

Compromís, per part seua, ha registrat en la cambra autonòmica una petició per a la creació d’una comissió d’investigació per a “aclarir quins han sigut els motius que han provocat el caos en el procés d’adjudicació de places docents per al curs 2023-2024”.

La coalició valencianista ha assenyalat en un comunicat que vol saber si s’han “respectat” els criteris establits en la normativa o si s’ha produït “algun tipus de manipulació manual dels llistats facilitats pel programari informàtic i qualsevol altre extrem relacionat amb el retard considerable en la resolució de les incidències produïdes”.

Encara perviuen incidències

Joan Baldoví, portaveu de Compromís, ha denunciat que “en tot just uns mesos el PP i Vox han fet desaparéixer el prestigi d’una conselleria que era la ‘punta de llança’ del govern valencià” [del Pacte del Botànic] i ha lamentat que “a dos dies de l’entrada de milers de docents a les seues escoles, encara continuen resolent-se incidències en l’inici de curs més caòtic de la història”.

La llista d’interins de Formació Professional encara conté errors, segons fonts sindicals. També se sumen errors en les places de Cultura Clàssica de Secundària i en les corresponents als àmbits en què participen diverses especialitats. No obstant això, es tracta de col·lectius més reduïts i el departament d’Educació, segons les mateixes fonts, ha optat per solucionar cas per cas cada incidència. “Hem anat aquest matí a la conselleria per preguntar si estarà solucionat l’1 de setembre i ens han dit que aquesta és la idea, però que no poden garantir-nos que en aquesta data hagen contestat a tothom”, assenyala un sindicalista.

Incidències amb les credencials

A més, un altre problema informàtic ha prolongat encara més la incertesa del professorat. El matí de dimarts, l’aplicació que permet als docents obtindre la seua credencial –el document que indica el lloc o la jornada laboral– no funcionava. Es tracta, segons una altra font sindical, d’un requisit “fonamental” per a la presa de possessió i l’inici de l’activitat laboral, el pròxim 1 de setembre.

La incidència ha afectat quasi 10.000 docents entre funcionaris de carrera en pràctiques i interins de Secundària. Si bé fonts sindicals asseguraven a mitjan vesprada que alguns professors intentaven debades obtindre la credencial, una portaveu oficial de la Conselleria d’Educació ha indicat a aquest diari que des del migdia ja estaven totes disponibles.

Un sindicalista d’UGT destacava que és una cosa que “mai havia passat” i temia una nova crisi de gestió en el departament autonòmic després del ja per si mateix caòtic procés d’adjudicació de places que s’ha prolongat quasi tot el mes d’agost.

El Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha informat els seus afiliats que la Conselleria d’Educació contactarà telefònicament amb els docents les incidències dels quals s’hagen estimat per oferir-los una nova plaça. “Intenten que siga abans de l’1 de setembre, però és molt probable que no puguen resoldre-les abans de l’1”, diu el missatge.