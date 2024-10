L’oposició demana a Mazón que rectifique la proposta de finançament del PP en el Senat que perjudica els valencians

L’oposició reclama al líder del PP valencià, Carlos Mazón, que rectifique la proposta del model de finançament autonòmic que el seu partit ha defensat en el Senat per ser perjudicial per a la Comunitat Valenciana. La moció del PP aprovada dimarts passat, que insta a abordar la reforma del model de repartiment de recursos, reclama que es prioritzen les variables que els experts en finançament creuen que no beneficien els valencians. El text, una moció subsegüent a la interpel·lació a la ministra d’Hisenda, estableix com a bases del càlcul la dispersió territorial o l’envelliment de la població.

La senadora del PSPV Rocío Briones, que va votar en contra de la moció en la cambra alta, considera que la proposta del partit d’Alberto Núñez Feijóo “trau a la llum les vergonyes del PP i de Mazón, a qui han deixat en ridícul posant-lo davant de l’espill”. Els populars tampoc van incloure un fons d’anivellament en el text esmentat, argüint una qüestió tècnica, cosa que, per a la senadora, implica que “Mazón ha intentat enganyar els valencians fent creure que el PP havia assumit un fons d’anivellament tot i que la realitat és que, no sols no l’assumeix, sinó que defensa criteris que agreujarien l’infrafinançament dels valencians i valencianes”.

Els socialistes valencians critiquen que els senadors valencians del PP “hagen subscrit i votat una proposta que atenta directament contra els interessos de la Comunitat Valenciana amb vista a la reforma del model de finançament”. És, parer seu, “una proposta que causaria un mal irreparable al finançament de la sanitat, l’educació, la protecció social, l’ocupació i l’accés a l’habitatge dels valencians i valencianes”. “En vespres del Nou d’Octubre el president es queda mut, sense veu, mentre que a Génova passen per damunt de la Comunitat Valenciana”, subratlla la senadora, que insisteix que el model del PP “ni preveu els recursos necessaris per a finançar els servicis públics, ni accepta que l’Estat ens condone deute, ni s’entrelluca cap rastre d’un fons d’anivellament”.

El síndic de Compromís en les Corts Valencianes, Joan Baldoví, també considera que el líder dels populars valencians va ser “desautoritzat” dimarts passat pel Grup Popular en el Senat. La iniciativa aprovada pel PP aposta per un sistema de finançament que “perjudica els interessos dels valencians” i suposa “un atac als interessos de la nostra terra”, censura.

Precisament aquesta formació va presentar un text alternatiu, que era un calc de la proposta a què el PP havia donat suport en les Corts Valencianes, els senadors del qual van deixar caure. L’esmena demanava crear un fons d’anivellament transitori en suport a comunitats infrafinançades com la Comunitat Valenciana.

Baldoví exigeix que “Mazón es deixe de paraules buides i alce la veu contra el que ha fet el PP en el Senat”. “Si no ho fa, continuarà actuant com a delegat del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i no com a president dels valencians”, denuncia el valencianista en un comunicat. Per a Compromís, aquesta votació va ser “una autèntica vergonya” amb què el PP va deixar Mazón “en ridícul”. “Que el PP haja rebutjat les esmenes de Compromís, amb el text literal del document de Mazón parlant de deute o fons d’anivellament, demostra la hipocresia del PP, que diu una cosa i fa la contrària”, sentencia.