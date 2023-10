L’STEPV remarca l’empitjorament dels retards en el pagament de nòmines i deutes pendents en la docència

El Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV), majoritari en el sector, ha elaborat una enquesta entre el professorat per a conéixer els impagaments i els deutes pendents en la primera nòmina de setembre per part de la Conselleria d’Educació.

De nou, aquest retard s’ha repetit com passa any rere any. D’acord amb les 1.075 persones entrevistades en l’inici del curs 2023-2024, al voltant de 700 funcionaris no han rebut la nòmina corresponent, fet que comporta l’agreujament d’aquesta situació.

La situació administrativa comprén tota mena de professorat afectat: 662 són funcionaris de carrera, 329 són interins i els 84 restants són funcionaris en pràctiques. Dos terços del Professorat Tècnic de Formació Professional (PFTP) que s’han sumat al cos de secundària també han afirmat que no han cobrat com a grup A1, i 181 persones relacionades amb càrrecs unipersonals també han manifestat anomalies.

Les incidències han mostrat un contrast entre els docents que imparteixen classe en un territori o en un altre. La xifra més alta es registra a la província de València, amb un 46,6%; seguidament, el 34,9% del professorat treballa a Alacant, i el 18,5% a Castelló.

L’STEPV remarca les incidències en “tots els cossos docents”, i són més destacades entre el professorat de Secundària amb 637 respostes (59,1 dels enquestats) i el cos de mestres amb 334 respostes (31,1% dels enquestats).

La major part dels docents que no han rebut la nòmina són interins o persones que han obtingut la condició de funcionariat de carrera a través del concurs de mèrits (alguns d’aquests amb anys de serveis prestats per a l’Administració pública valenciana).

El 23 d’agost es van adjudicar 378 pagaments (42% sondejat). En la resta dels casos, el sindicat assegura que les concessions s’han atorgat al llarg de setembre o “són funcionaris de carrera que han canviat de destinació a través del concurs general de trasllats, de les comissions de serveis o, fins i tot, que han reingressat en la docència des de la situació d’excedència”.

Els endarreriments més rellevants s’han produït en els triennis i els sexennis, situació que afecta un total de 204 persones i que declaren que no els tenen establits en el sou respectiu.

L’STEPV posa èmfasi en els impagaments dels triennis i els sexennis de l’any de pràctiques del 2019-2020 en què es va establir un acord per a pagar de l’1 de gener fins al 31 d’agost del 2020, mesura que encara no s’ha implantat.

En el cas de persones que han exercit com a membres de tribunals en processos selectius, 55 d’aquestes són de les convocatòries d’oposicions del 2022, a pesar que també s’han analitzat retards de cursos anteriors. El sindicat transmetrà les incidències registrades a la Conselleria d’Educació per impedir que “es repetisca en les nòmines d’octubre”.