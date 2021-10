Leitosa, empresa del clan Cotino, en el punt de mira d’un jutge gallec per abocaments de metalls pesants

La firma Leitosa, dedicada a activitats extractives i que va ser propietat de la família Cotino, està en l’ull de l’huracà d’una investigació d’un jutjat de Carballo (Galícia) per presumpte delicte contra els recursos naturals i el medi ambient.

Una bassa de residus de la mina de la Corunya de Monte Neme, entre Carballo i Malpica, va tindre el 2014 un trencament que va provocar l’abocament de 24.000 metres cúbics d’aigües brutes i llots que van contaminar terres i rierols. En la causa ha declarat Juan José Iglesias Suárez, antic cap territorial de la Conselleria d’Indústria a la Corunya, tal com ha informat elDiario.es.

Els indicis detectats per la jutgessa instructora apunten “un delicte ecològic continuat per abocaments de drenatges àcids de mina amb altes quantitats de metalls pesants”. Els abocaments haurien eixit a través de “dos tubs de drenatge instal·lats per la Xunta sense tractament”.

Leitosa, la societat que gestiona la mina i actualment extingida, va ser propietat d’Inversiones Imision SL, que pertany al seu torn al grup Sedesa de la família Cotino. La firma va tindre com a administrador únic Vicente Cotino Escribá, nebot del difunt conseller Juan Cotino.

Les societats de la família Cotino han estat vinculades a diverses investigacions judicials per corrupció. En el cas Gürtel, l’empresari Vicente Cotino va pactar la seua confessió amb la Fiscalia Anticorrupció i va reconéixer haver finançat il·legalment el PP mentre el seu oncle detenia càrrecs importants en l’executiu valencià de Francisco Camps. El cas Erial investiga el presumpte pagament d’una comissió milionària a Luxemburg per part de la família Cotino a l’exministre Eduardo Zaplana per l’adjudicació de les ITV.