Les Corts aproven un pressupost de 28.000 milions enfocat a la recuperació després de la COVID-19

Les Corts Valencianes han aprovat aquest dimecres els pressupostos de la Generalitat per a 2022 amb els vots favorables de PSPV, Compromís i Unides Podem-Esquerra Unida. Són els setens pressupostos del Govern del Pacte del Botànic, la coalició de tres forces d'esquerres que governen des de 2015 en la Comunitat Valenciana. Des de la primera legislatura de coalició, l'Executiu autonòmic ha aprovat els pressupostos "dins del termini i en la forma escaient" perquè entren en vigor l'1 de gener.

Els comptes autonòmics preveuen una inversió rècord en polítiques de reforç de l'Estat del Benestar per a espentar a la recuperació econòmica, social i emocional de la població assotada per la pandèmia. En total, el Parlament ha donat llum verda a uns comptes de 27.900 milions d'euros, un 9% més que l'any anterior. Són, a més, els primers comptes què incorporen aportacions ciutadanes, una iniciativa de la Conselleria de Participació i la d'Hisenda que afecta a totes les àrees del Consell.

La injecció dels fons europeus suposa una mica d'oxigen per a l'autonomia pitjor finançada d'Espanya, encara que les exigències de Brussel·les van complicar la seua elaboració. Els fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència reforcen les conselleries vinculades a la innovació i sectors productius, que tindran una dotació global de 3.557,2 milions, la qual cosa suposa 629 milions més que en 2021.

La despesa social arriba fins els 47,4 milions cada 24 hores, la qual cosa permetrà a la Generalitat mantindre la despesa i el personal en Educació, Sanitat i Serveis Socials a nivells de pandèmia. El departament que més augmenta la seua dotació en valors relatius és Habitatge (puja un 72,5%), mentre que Sanitat és el departament amb major pressupost, amb 7.837,7 milions.

À Punt i la taxa turística

Els partits han solucionat aquesta setmana les últimes picabaralles dels comptes públics, com el pressupost per a la radiotelevisió pública i la taxa turística. Els grups del Botànic incrementen el pressupost d'À Punt en 12 milions d'euros i la Generalitat assumirà el deute de l'IVA si la justícia dictamina a favor de l'Agència Tributària. A més, es comprometen a elaborar una proposta de taxa turística dialogada amb el sector i presentar-la al març de 2022, l'últim any complet de legislatura.