Les Corts Valencianes trien per fi els vocals del Consell de l’Audiovisual per a renovar la presidència d’À Punt

El Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, un organisme clau per a la gestió de la ràdio i la televisió autonòmiques, inicia la marxa després d’anys de bloqueig. Les Corts Valencianes han triat dimecres els vocals que, per quota i amb el pacte previ de tots els partits amb l’excepció de Vox, designa la cambra autonòmica i que se sumen a l’exdirectora general de la radiotelevisió pública valenciana, Empar Marco, i l’ex-secretari autonòmic de Comunicació, José María Vidal, designats directament per l’executiu valencià.

El Consell de l’Audiovisual és un organisme que té encarregat, segons l’article 11.2 de la Llei de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, iniciar el procés per a l’elecció de la presidència del Consell Rector, que exerceix actualment en funcions Mar Iglesias, després de l’eixida del lletrat Enrique Soriano.

Així doncs, l’organisme pot obrir una convocatòria pública per a seleccionar un màxim de tres candidats, després de l’informe preceptiu sobre el procés de selecció i les candidatures (finalment les propostes es presenten davant la Comissió de Radiotelevisió Valenciana i de l’Espai Audiovisual. A més, i no menys important, també intervé en el procés d’adjudicació de llicències analògiques.

El parlament valencià ha triat Manuel Alberola Romero, periodista de llarga trajectòria en Onda Cero i en la cadena Cope (designat pel PP); María del Carmen Carretón Ballester, professora de la Universitat d’Alacant (a proposta de Ciutadans); Anna Gimeno Berregal, periodista experta en perspectiva de gènere (a proposta d’Unides Podem); Dolors López Alarcón, consellera en l’extint consell d’administració d’RTVV (a proposta del PSPV-PSOE) i Àlvar Peris Blanes, professor de la Universitat de València (a proposta de Compromís).

La posada en marxa de l’organisme inicia el desbloqueig de la presidència del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, que roman en funcions des que Enrique Soriano va deixar el càrrec al desembre del 2020.