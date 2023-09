Les defenses dels neonazis acusats de les agressions ultres del 9 d'Octubre pacten penes mínimes

Pràcticament tots els acusats de les agressions ultres del 9 d'Octubre del 2017 han arribat a un pacte de conformitat amb la Fiscalia. Així, 25 dels 28 acusats reconeixen els fets assumeixen una pena d'un any i quatre mesos de presó, a més d'una indemnització de 1.700 euros (ja abonada) i el pagament de les costes processals, segons fonts jurídiques de les defenses.

L'exlíder de Yomus Vicente Javier Estruch Cortés, àlies L'Alfarrasí, a més d'un altre acusat, ha pactat una pena d'un any i quatre mesos de presó.

Per part seua, José Antonio García Herrero, comunicador faller, no ha acceptat el pacte de conformitat, que suposa que no se celebre el judici per als 27 acusats. El pacte de conformitat també suposa el reconeixement dels fets i la possible entrada a la presó d'alguns dels acusats, amb condemnes fermes anteriors.

El pacte implica la suspensió de l'ingrés a la presó. No obstant això, no serà fins demà, quan el tribunal desglossarà les penes i si se celebra un judici, al no haver-se sumat al pacte un dels acusats.

El Ministeri Fiscal sol·licitava inicialment penes d'entre tres i set anys i mig de presó per als ultres pels presumptes delictes d'odi, desordres públics, coaccions, amenaces i lesions, segons indica l'escrit de conclusions provisionals.

Una concentració antifeixista ha rebut als acusats a la Ciutat de la Justícia de València, amb un ampli desplegament de la Unitat d'Intervenció Policial (UIP). Els ultres, la majoria amb estètica neonazi, han desfilat a primera hora del matí. L'Alfarrasí , en arribar a la Ciutat de la Justícia, s'ha encarat a distància amb els concentrats amb gestos.

La vista d'aquest dilluns, prevista exclusivament per a un possible pacte de conformitat, se celebra davant la secció primera de l'Audiència Provincial de València. Les parts, tal com va informar aquest diari, han reactivat aquesta passat setmana les negociacions per a aconseguir el pacte.