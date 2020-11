Les factures de la trama Púnica amb el PP valencià: quasi 4.000 euros per obrir un compte en Twitter de les conselleries de Cotino o de Blasco

La trama Púnica, presumptament capitanejada per l’empresari Alejandro de Pedro, va tindre una relació intensa amb el govern autonòmic del Partit Popular a la Comunitat Valenciana que està sota la lupa de l’Audiència Nacional. El jutge Manuel García-Castellón investiga un desviament de més de 275.000 euros de fons públics que s’haurien destinat a sufragar campanyes d’imatge en Internet de polítics del PP madrileny i valencià. El magistrat manté imputats l’exalcaldessa de Dénia Ana Kringe i l’exalcalde de Castelló Alfonso Bataller, i la seua última interlocutòria ha deixat Víctor Soler, exdiputat del PP en les Corts Valencianes i actual líder del partit a Gandia, a la vora de la imputació, tal com ha avançat Valencia Plaza.

El presumpte aconseguidor de la trama, Alejandro de Pedro, va facturar 61.403 euros a unes quantes conselleries del Govern autonòmic de Francisco Camps. Les factures inclouen conceptes genèrics i imports que quadruplicaven el preu que la mateixa empresa cobrava en altres comunitats autònomes, segons el portaveu de Compromís en les Corts Valencianes, Fran Ferri. El diputat valencianista va aportar les factures a la instrucció del cas en l’Audiència Nacional i va ser denunciat per injúries per l’empresari.

La mercantil EICO Reputación Management SL va facturar a la conselleria de Rafael Blasco, condemnat per corrupció, per la “prestació del servei de realització d’un estudi, posada en marxa i parametrització del perfil CEVEX [Centres Valencians a l’Exterior] en les xarxes socials Facebook i Twitter”. La despesa es va justificar per la “impossibilitat de fer el servei a través de mitjans propis de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania” que dirigia Blasco. La factura ascendeix a 3.964,8 euros, segons la documentació en poder del jutge de l’Audiència Nacional.

A la Conselleria d’Educació, en aquell moment dirigida per Alejandro Font de Mora, l’empresa de la trama Púnica va facturar 6.068 euros per la “escolta activa mensual en mitjans digitals, xarxes socials i Globosfera”. La mercantil també va fer faenes similars per a la Conselleria de Medi Ambient, llavors en mans del difunt Juan Cotino. I així fins a 16 faenes per a diversos departaments de la Generalitat Valenciana de l’època del PP de Camps.

El diputat de Compromís va sol·licitar, després del canvi de Govern el 2015, els informes elaborats per l’empresa d’Alejandro de Pedro, però o no existeixen o no han aparegut mai. Fran Ferri va aportar la documentació a la instrucció de l’Audiència Nacional, encara que Compromís no s’hi va personar com a acusació popular.

La investigació, tal com ha informat aquest diari, rastreja més de 275.000 euros pagats amb fons públics per a campanyes de reputació en línia de polítics del PP, tant a Madrid com a la Comunitat Valenciana, o la creació de periòdics zombis. Per aquest últim concepte, la presumpta trama va facturar 21.570 euros a l’Ajuntament de Gandia, quan governava el PP.