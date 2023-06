Les obres de regeneració de les platges del sud de València causaran “afeccions puntuals” aquest estiu, però no tancaments

Les obres de regeneració de les platges del sud de València, erosionades entre altres motius per la falta de sediments procedents del riu Túria i per l’efecte barrera del port, no provocaran el tancament total de cap de les platges afectades per les faenes, principalment les de l’Arbre del Gos, la Devesa, la Garrofera i el Saler.

Les obres, dependents del Ministeri de Transició Ecològica (Miteco), es van adjudicar el mes de desembre passat a la unió temporal d’empreses Dravo-Rover Maritime amb un cost de 28 milions d’euros i estan cofinançades amb fons europeus.

Com va informar elDiario.es, les faenes prèvies van arrancar el mes de maig passat i es prolongaran fins a setembre, moment en què començarà la part més invasiva de l’actuació.

Sobre aquest tema, la sotsdelegada del Govern a València, Raquel Ibáñez, ha lamentat dimarts que dirigents polítics “difonguen faules” i va negar que quatre platges del sud de València es tanquen, tal com va assegurar el regidor de l’Ajuntament de la ciutat i portaveu municipal del PP, Juan Carlos Caballero, a qui va demanar “responsabilitat” per a evitar generar falses alarmes entre veïns i estiuejants: “Les informacions que no s’ajusten a la realitat poden causar molt de mal a un sector econòmic tan important per a la ciutat com és el turístic a València”.

Fonts del Miteco, per part seua, van afegir que l’única zona tancada per seguretat dels usuaris de la platja són 450 metres confrontants amb la Gola del Pujol d’una platja que té una longitud de 7.100 metres.

Tal com va informar la Sotsdelegació del Govern el mes de maig passat, el Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic té prevista una intervenció en la costa del sud de València que compta amb un pressupost de 28 milions d’euros, “la inversió més gran que s’ha fet a Espanya per a regenerar les platges”, segons la sotsdelegada del Govern a València. Les faenes prèvies a l’obra estan fent-se des de fa més d’un mes en la zona, no obstant això, la intervenció més important no es durà a terme fins que haja finalitzat el període estival.

En aquest moment, únicament estan executant-se actuacions preparatòries prèvies, que “de cap manera” suposaran el tancament del Saler, l’Arbre del Gos, la Garrofera i la Devesa. “Aquestes faenes són compatibles amb els usos de la platja per part de les i els banyistes”, va aclarir Ibáñez, que va detallar que “pot produir-se alguna afectació puntual”, encara que la Sotsdelegació vigilarà per a limitar les molèsties al mínim possible.

Les obres de regeneració a les platges del sud són finançades amb fons europeus Next Generation, una circumstància que obligarà a finalitzar-les abans que acabe l’any 2023. “Cal remarcar que el Govern d’Espanya ha impulsat un projecte molt ambiciós per a regenerar el nostre litoral. Una prova del compromís de l’executiu amb el nostre entorn natural”, va afegir la sotsdelegada del Govern a València, Raquel Ibáñez. “Des del Govern d’Espanya hem treballat intensament per donar resposta a una demanda molt important de les veïnes i els veïns de les platges del sud”, va dir Ibáñez.

Segons la sotsdelegada, la intervenció es va plantejar “tenint la màxima sensibilitat tant amb la ciutadania com amb el medi ambient”. De fet, l’actuació compta amb una declaració d’impacte ambiental positiva i informes favorables de les administracions implicades, incloent-hi el del Parc Natural de l’Albufera.

“No sembla molt assenyat tractar d’embrutar la imatge de València amb faules, ni generar alarma en ple estiu”, va concloure.

Per part seua, el portaveu popular Juan Carlos Caballero va lamentar que havia sol·licitat una reunió amb la responsable de la Demarcació de Costes de ministeri i amb la sotsdelegada del Govern i que dilluns es va cancel·lar sense donar explicacions: “Se’ns va donar cita per a dimarts, però dilluns se’ns va comunicar la cancel·lació d’aquesta sense cap explicació ni nova data per a la reunió. Aquest no és un tema que es puga ajornar, ja que milers de valencians que l’agost es queden a la ciutat i gaudeixen d’aquestes platges es veuran perjudicats en el tram final de l’estiu”.

Les obres de regeneració, que permetran guanyar des de la línia actual de costa cap a l’interior de la mar aproximadament uns 50 metres de platja, porten aparellat el muntatge d’una canonada a la platja de gairebé 500 metres amb trams de 12 metres cadascun i que, una vegada soldats, s’endinsarà en la mar de manera perpendicular a la línia de costa per bombar arena fins a la platja.

Aquestes tasques, que duraran prop de tres mesos, des de setembre fins a desembre aproximadament, consistiran en el carregament d’un banc d’arena a l’altura de Cullera, que serà transportat en un vaixell de draga, que es connectarà a la canonada perquè, finalment, la maquinària vaja distribuint-la. Tota aquesta obra es farà en tres trams, perquè la canonada anirà desplaçant-se des de la platja de Pinedo fins a la desembocadura de la Gola del Pujol.

Finalment, Juan Carlos Caballero va advertir que aquest problema de dates “ja va ser advertit pels tècnics de platges de la Devesa, que ho van posar en coneixement del ministeri, però fins al moment no s’han atés els advertiments municipals. Demanem sensibilitat amb una obra necessària, però que s’hauria de tindre un altre calendari perquè no podem tancar les nostres platges en ple mes d’agost”.

Recuperar la línia de mar de l’any 1965

Des del ministeri van comentar que l’actuació esmentada suposa una inversió en el litoral valencià pròxim a 28 milions d’euros, el seu objectiu és la regeneració del front costaner, que comprén les platges de l’Arbre del Gos (2.600 m), del Saler (2.700 m) i la Garrofera (1.800 m), des de l’espigó sud de la platja de Pinedo fins a la Gola del Pujol, en el terme municipal de València, amb una longitud de 7.100 metres.

Es pretén la restitució de la línia de riba actual a la seua posició l’any 1965 i la prolongació de la Gola del Pujol, per a permetre el suport del material abocat.

La regeneració consistirà a recarregar artificialment la platja fins a aconseguir un ample entre 40 i 70 metres segons les zones, que augmentarà la protecció davant de temporals. Per fer-ho, s’utilitzaran prop de 3 milions de metres cúbics de material procedent d’un jaciment submarí situat davant de la costa valenciana (Sueca/Cullera) a una profunditat entre 60 i 80 metres, allunyat de la façana litoral.

Es tracta, per tant, d’una actuació necessària i de gran importància que suposa l’adaptació de la costa a l’efecte del canvi climàtic i un fre a l’erosió que pateix aquest litoral.

L’obra, feta pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, és finançada amb càrrec al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la Unió Europea i ha d’estar acabada abans del 31 de desembre de 2023, atés que en cas contrari podria perdre’s aquest finançament.

A partir del 15 d’agost començarà a arribar a la zona de l’Arbre del Gos la canonada necessària per a impulsar l’arena des de la draga a la platja; aquesta canonada, una vegada totalment muntada, tindrà una longitud de 1.500 metres. Les faenes de muntatge i fondeig de la canonada duraran fins a la primera setmana de setembre, que serà quan s’ocuparan la totalitat dels 1.500 metres.

Les faenes de regeneració començaran el 15 de setembre, és a dir, no afectaran la temporada de banys. En definitiva, l’afecció als usuaris de la platja serà mínima en comparació amb els beneficis obtinguts, segons el ministeri.