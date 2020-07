Les propostes del PSPV per a una mobilitat sostenible: incentius i deduccions de l’IRPF per a anar a treballar amb bici o reparar patinets

La proposta del PSPV-PSOE sobre incentius i deduccions per a fomentar l’ús de la bicicleta davant del cotxe privat serà aprovada dijous en la segona sessió del ple de les Corts Valencianes amb un redactat nou que inclou unes quantes esmenes de Ciutadans i Compromís. La proposició no de llei, presentada pel portaveu adjunt socialista José Muñoz, proposa incentius econòmics als treballadors que vagen amb bicicleta al seu lloc de treball, amb un màxim de 30 euros mensuals, i deduccions en el tram autonòmic de l’IRPF per a l’adquisició de bicicletes o patinets elèctrics. “Incentivar l’ús de bicicletes i patinets implica una aposta ferma per una nova normalitat millorada que done lloc a models urbans més saludables i feliços”, declara Muñoz.

La proposta consensuada amb Compromís i Ciutadans insta el Consell a impulsar, “mitjançant diàleg social”, que s’adapten els aparcaments d’empreses i polígons industrials a les bicicletes i s’augmenten els de parades de metro i rodalia. L’incentiu, segons l’esmena de modificació pactada, “s’aplicarà sempre que la suma de la base liquidable general i de la base d’estalvi no supere 25.000 euros en tributació individual o 40.000 euros en tributació conjunta”.

A més, la proposta estableix que el beneficiari de la deducció ha de tindre la residència fiscal en el territori valencià. La deducció en l’IRPF serà fins a un màxim de 300 euros per l’adquisició d’una bicicleta o un patinet elèctric, i fins a 100 euros per la reparació. La proposta també insta el Consell a estudiar fórmules “per a protegir els usuaris de bicicletes i/o patinets i previndre la sinistralitat”.

El portaveu adjunt del PSPV-PSOE en les Corts José Muñoz va defensar en el debat del dimarts passat l’ús de la bici o el patinet com un “element fonamental de la mobilitat” que disminueix el risc de malalties, resulta més econòmic, incrementa la seguretat viària, millora la productivitat i redueix l’absentisme. “Hem de posar-nos en l’avantguarda d’aquests canvis i fer ciutats més habitables, amb persones més felices i societats més justes”, argumenta Muñoz.

La diputada de Ciutadans Mamen Peris va donar la benvinguda a la proposta i va defensar un “nou model de mobilitat”, encara que troba a faltar una “bona xarxa de transport públic metropolità”. Aitana Mas, sindica de Compromís, va aplaudir la proposta, que demostra que “hui dia l’emergència climàtica ha deixat de ser un tema en el calaix”.

El diputat del PP Miguel Barrachina va aprofitar la conjuntura per a criticar el Govern central per haver deixat la província de Castelló “sense AVE amb Madrid” i l’executiu autonòmic de Ximo Puig per bloquejar, segons va dir, l’ampliació del port de València. “He vingut de Sogorb amb cotxe, però si aquest matí arribe a utilitzar la bicicleta hauria provocat absentisme”, relata Barrachina. La parlamentària d’Unides Podem Estefania Blanes va intentar tranquil·litzar el diputat del PP i va assegurar que “el govern del Botànic no expropiarà el vehicle privat ni obligarà el senyor Barrachina a vindre des de Sogorb amb bicicleta”. Blanes considera que “així és com s’avança en mobilitat sostenible, facilitant el canvi del vehicle per altres mitjans més sostenibles i saludables”. La diputada de Vox Ana María Cerdán va emmarcar la proposta en l’Agenda 2030 que “anteposa la ideologia a les necessitats reals dels valencians”.