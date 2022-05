La Línia 10 del tramvia ja connecta Natzaret amb el centre de València en 15 minuts: “L’agafaré per a anar a veure la família”

Estació d’Alacant de la nova Línia 10 de tramvia de València, 14.03 h. Una unitat amb destinació a Natzaret espera ja en l’andana en què un degoteig d’usuaris entren i ixen. A les 14.07 h en punt ix el comboi. La major part dels usuaris graven el recorregut amb el mòbil com si es tractara d’una efemèride important.

No és per a menys. Des que es va inaugurar la prolongació de la Línia 5 (ara Línia 9) de Metrovalència de Manises a Riba-roja l’any 2015 no s’ha havia produït una ampliació de la xarxa.

“Ja era hora que l’obriren! Era una cosa molt necessària per a millorar la connexió amb la Ciutat de les Ciències i amb tota la zona del Port i l’abandó d’anys era com un símbol d’un fracàs en la gestió”, afirma Joaquín Temprado, un dels usuaris, que assegura que ha agafat la línia “principalment per conéixer-la”.

En la mateixa línia, Eva Zalamea comenta que la nova línia li anirà molt bé: “Vaig a treballar a la Llançadora i quan estiga feta la prolongació em deixarà molt a prop; també la utilitzaré per anar al riu, al centre comercial El Saler o a la Ciutat de les Ciències”.

Per part seua, Ricardo González i Clara Dopico comenten durant el trajecte que tenien “moltes ganes” que es posara en marxa, ja que viuen en l’avinguda d’Amado Granell i han viscut “tot el procés de construcció de la línia” i que la utilitzaran “per anar a entrenar-se de natació en la piscina de Natzaret”.

A les 14.22 h en punt arriba la unitat a Natzaret on principalment per l’hora hi ha poc de moviment. Emilio Partielo, de 77 anys, és dels pocs que pugen al tramvia quasi al mateix temps que parteix el tramvia de retorn a Alacant, a les 14.31 h: “Vaig viure a Natzaret fins que va arribar la riuada, després ens en vam anar a Montolivet. He pujat per provar la línia, m’anirà molt bé per a vindre a veure la família”.

No tot són lloances. Philipe Derguini és veí de l’avinguda de les Corts Valencianes i usuari habitual de la Línia 4, “sobretot a l’estiu per anar a la platja”. Aquest ciutadà es queixa de l’excessiva antiguitat dels tramvies: “Els d’aquesta línia els han portat de la línia 4, amb la qual cosa allí han deixat els més vells i es nota molt en el soroll i la incomoditat durant els trajectes”. A les 14.47 h arriba de nou el tramvia a Alacant, sense que es registre cap incidència.

Per a l'associació de veïns de Natzaret es tracta d'un dia històric i molt esperat pel barri: “S'inaugura la línia 10 de tramvia que, per fi, ens connecta amb la resta de València. Ens alegrem i ho celebrem, però sabem molt bé que aquesta victòria no és un regal de l'Ajuntament, sinó el resultat de dècades de lluita. Com sempre, la democràcia es practica exercint-la i els drets cal defensar-los perquè no cauen del cel”.

Puig destaca l’aposta per la cohesió social

El president de la Generalitat, Ximo Puig va assegurar dimarts que la nova Línia 10 de Metrovalencia constitueix l’aposta de la Generalitat per la cohesió social i territorial de la ciutat de València, així com per una mobilitat sostenible.

Així ho va manifestar durant la posada en servei de la nova línia de Metrovalència, que uneix el centre de València i el barri de Natzaret, un succedani d’inauguració, acte a què se suposava que renunciaven tant el Govern del Pacte del Botànic en la Generalitat com el de la Nau a l’Ajuntament de València. De fet, la visita i “posada de servei” de les autoritats es va produir a les 10.30 h, però la línia no va començar a funcionar per a la resta dels usuaris fins a les 13.30 h.

A l’acte van assistir també el conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Arcadi España, i la consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Rebeca Torró. Per part de l’Ajuntament hi van estar l’alcalde, Joan Ribó, i la vicealcaldessa, Sandra Gómez, el vicealcalde, Sergi Campillo, i la pràctica totalitat de regidors i regidores de l’equip de Govern municipal.

El president va destacar que recuperar la connexió del barri de Natzaret amb la resta de la ciutat a través de l’ L10 suposa complir “un deure pendent”, i va subratllar que es tracta d’una obra que cohesiona la ciutat, atés que connecta el centre amb la Ciutat de la Justícia, la Ciutat de les Arts i les Ciències i Caixa Fòrum, que es posarà en marxa d’ací a un mes, i el barri de Natzaret.

De la mateixa manera, ha explicat que la nova línia constitueix un instrument de cohesió social, atés que permet igualar en oportunitats tots els veïns de la ciutat posant a la seua disposició més infraestructures, més instal·lacions accessibles i amb facilitats per al seu ús.

A més, va assenyalar que l’ L10 permetrà reduir a la meitat el temps que es tarda a fer el desplaçament d’un cap a l’altre de la línia, ja que el recorregut del tramvia entre l’estació d’Alacant i la de Natzaret tindrà una duració de 16 minuts, i entre Alacant i Ciutat Arts i Ciències-Justícia, el trajecte serà d’11 minuts.

Ximo Puig es va referir al tramvia de València com un projecte “emblemàtic” de la Generalitat per impulsar València i el seu transport públic, i va recordar que la primera línia de metro es va posar en marxa el 1988 amb el president Lerma i el primer tramvia, el 1994 amb el conseller Enrique Burriel, que va convertir València en la primera ciutat espanyola que va reimplantar el tramvia.

Finalment, va subratllar el suport que suposaran els fons europeus per posar en marxa nous projectes que permeten recuperar línies, i abaratir tarifes per ajudar a les famílies, com el Pla de Millora de Freqüències de Metrovalència, que compta amb 235 milions; la Xarxa de Mobilitat Metropolitana Alacant-Elx, amb 316 milions, o el Pla de Mobilitat Metropolitana de Castelló, amb 117 milions.

5 quilòmetres de recorregut

Les obres de la Línia 10 de Metrovalència, originalment T2, es van iniciar l’any 2007, es van paralitzar el 2011 i es van reprendre el 2019 per a escometre les faenes d’infraestructura i superestructura de via en els trams subterranis i nous de superfície; arquitectura i equipament; senyalització i comunicacions; electrificació i subestacions; i la construcció del depòsit i taller provisional de Natzaret.

Cal destacar que la construcció ha sigut cofinançada per la Unió Europea, a través del programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Aquesta línia (Alacant-Natzaret) té una longitud de 5.035,55 metres (2.222,40 en subterrani i 2.813,15 metres en superfície), 8 estacions (3 subterrànies: Alacant, Russafa i Amado Granell-Montolivet; i 5 en superfície: Quatre Carreres, Ciutat Arts i Ciències-Justícia, Oceanogràfic, Moreres, i Natzaret) i se situa a l’est de la ciutat de València.

El traçat, per tant, permet unir el centre de la ciutat de València amb un dels principals actius turístics de la ciutat, la Ciutat de les Arts i les Ciències, i amb altres punts que diàriament suposen una gran demanda de mobilitat, com la Ciutat de la Justícia, l’estadi actual i futur del València Basket i altres àrees esportives. A més, molts barris de la ciutat tindran per primera vegada transport públic d’alta capacitat com Russafa, Montolivet, Na Rovella, Quatre Carreres, les Moreres i el barri de Natzaret.

Protesta del sindicat CGT

A la seua arribada a Natzaret, la comitiva va ser rebuda per un grup de manifestants del sindicat CGT d’FGV que va denunciar mala gestió i falta de transparència: “El servei nocturn es va introduir de mala manera, sense acords amb la representació de la classe treballadora i obrint una bretxa per a tindre treballadors de primera i de segona”.

A més, van assegurar que en la Línia 10 se succeeixen “col·lectius en conflicte, aturs dels quals no s’assabenta ni l’opinió pública ni quasi la resta de la plantilla, serveis essencials privatitzats que segueixen el rastre dels que s’han deixat caure per falta de voluntat en la defensa d’allò públic, pegats per falta de previsió, personal provisional mentre es resol la falta de personal”.

Des del Sindicat Independent Ferroviari (SIF) van comentar que l’empresa “no ha negociat ni una sola coma en les condicions laborals del personal que treballarà en la Línia 10, l’aplicació del nou Reglament de Circulació ha sigut un bunyol immens i s’inaugura amb enormes fallades en els sistemes de seguretat i personal poc format”.