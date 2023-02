El llegat enverinat de Rita Barberá: el PP elogia la seua figura mentre demana exercir l’acusació en la causa contra la seua família

Els elogis a Rita Barberá van oscil·lar entre “la millor alcaldessa” i l’“alcaldessa d’Espanya”. Durant la XXVI Intermunicipal del PP, celebrada dissabte passat a València, els ‘populars’ van aprofitar per a reivindicar el llegat de la que va ser primera edil de la ciutat entre el 1991 i el 2015. “Rita hui estarà molt present”, va assegurar la secretària general del PP, Cuca Gamarra. L’exministra Celia Villalobos s’hi va sumar amb entusiasme: “Ací falta hui una dona que ha sigut la millor alcaldessa del món, Rita Barberá”.

No obstant això, es tracta d’una herència enverinada judicialment. La família de Rita Barberá, que va morir el 23 de novembre de 2016 en un hotel de Madrid després de tindre un infart, apartada del PP i després de declarar en el Tribunal Suprem, està imputada en el marc del cas Azud, que investiga una presumpta trama corrupta en matèria urbanística. El PP, paradoxalment, ha sol·licitat personar-s’hi com a acusació popular.

La causa naix del cas Taula, en què el seu cunyat, l’advocat José María Corbín, va aflorar com a presumpte cobrador de ‘peatges’ a empresaris adjudicataris de l’Ajuntament de València per a, segons el jutge instructor, “intentar repartir-se el mercat” d’adjudicacions (a raó de 150.000 euros per cap) durant el mandat de Barberá.

Una denúncia anònima davant l’Agència Tributària va permetre al fiscal anticorrupció, Pablo Ponce, estirar el fil i apuntalar la investigació del cas Azud. Un informe d’Hisenda incorporat al sumari considera “difícil d’explicar” que el cunyat de Rita Barberá multiplicara per cinc la seua facturació mentre el PP governava en el consistori.

Així doncs, el cunyat de Barberá és un dels principals investigats en la causa, a més de la seua germana (i cap de gabinet) i les seues tres nebodes. L’ex-vicealcalde de València, el ‘popular’ Alfonso Grau, antiga mà dreta de la primera edil ‘popular’, també és un dels principals imputats. La Fiscalia Anticorrupció sosté que l’expolític del PP, també processat en el cas Taula, es va emportar dos milions d’euros en mossegades.

Quan va ser investigada en el marc de la peça A del cas Taula (la senadora llavors Rita Barberá va haver de declarar davant el Tribunal Suprem, dos dies abans de la seua defunció, per la seua condició d’aforada), el partit li va donar l’esquena i fins i tot dirigents de l’època com Pablo Casado i Javier Maroto van demanar contundència en matèria de corrupció. El PP li va obrir un expedient informatiu.

Amb la seua defunció, es va extingir la seua possible responsabilitat penal. A més, la causa pel pretés blanqueig en la campanya electoral de les municipals a València el 2015 es va arxivar mitjançant una polèmica interlocutòria de la secció quarta de l’Audiència Provincial de València que va desinflar la peça més mediàtica del cas Taula, en què fins a mig centenar d’edils i assessors de Rita Barberá van arribar a estar investigats.

En el banc dels acusats, s’asseuran finalment Alfonso Grau, la seua antiga mà dreta, i l’exsecretària del grup municipal ‘popular’, María del Carmen García Fuster, una altra persona molt pròxima a Barberá.

Més complex es preveu el panorama en el cas Azud. L’habitatge familiar va ser escorcollat per cinc agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil el 2 d’abril de 2019. Tant la germana de Rita Barberá (que també era la seua cap de gabinet) com el cunyat de l’exalcaldessa, a més de tres de les seues nebodes, estan sota el focus de la investigació.

I, a més, aprofitant que la peça separada 7 del cas Azud ha aflorat el pretés finançament en B de campanyes electorals del PSPV-PSOE, el PP valencià ha sol·licitat personar-se en la causa com a acusació popular. No obstant això, no sols ho ha demanat en la peça 7. També ha sol·licitat la seua personació en la peça principal, en què apareix el cobrament per part de Corbín d’una pretesa comissió de 2,2 milions d’euros.

La jutgessa instructora encara no ha decidit si accepta la personació del PP en la causa, segons fonts pròximes al cas. També ho han sol·licitat Vox i l’Organització d’Usuaris i Consumidors d’Aigües (Aguaiuris).

L’exercici de l’acusació popular suposaria, una vegada finalitzada la instrucció de la causa tan complexa, que el PP hauria de presentar un escrit d’acusació i fins i tot figurar en el judici, juntament amb el fiscal anticorrupció, com a part acusadora.

Els elogis a Rita Barberá mostren les contradiccions internes del partit, a més de l’herència enverinada de l’exalcaldessa, que apareixen precisament pocs mesos abans de la pròxima campanya electoral, en què els populars es juguen passar un tercer mandat en l’oposició o accedir de nou a la vara de comandament de l’Ajuntament de València.