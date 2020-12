La lluita dels veïns del Raval Universitari de Castelló contra l’“assetjament” dels fons voltor

“Han anat estrenyent de manera contínua, amb telefonades i pressions perquè te’n vages”, conta una afiliada al Sindicat d’Inquilins de Castelló. Dels 172 habitatges protegits del barri del Raval Universitari de Castelló, uns 60 s’han quedat buits per la pressió del fons d’inversió Tempore, segons fonts municipals.

La partida d’habitatges va perdre la condició de VPO el 2016 i ha passat per les mans de fins a tres fons d’inversió en quatre anys. Amb uns contractes de lloguer social d’una mitjana de 300 euros, unes 60 famílies han sigut “expulsades” a conseqüència dels increments del preu del lloguer, en alguns casos fins al doble del que pagaven, o perquè no els han permés renovar el contracte.

La Regidoria d’Habitatge de l’Ajuntament de Castelló, juntament amb el Sindicat d’Inquilins, ha documentat la situació dels veïns que estan rebent pressions i va presentar una moció en el ple municipal contra les “pràctiques abusives” del fons d’inversió.

La regidora María Jesús Garrido, de Podem-Esquerra Unida, va recaptar documentació amb huit possibles infraccions d’assetjament immobiliari de les societats d’inversió que considera que incompleixen el Codi penal i la Llei de la funció social de l’habitatge. L’informe va ser remés a la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica perquè analitzara la possibilitat d’obrir un expedient sancionador. Fonts del departament que dirigeix Rubén Martínez Dalmau assenyalen que la conselleria està estudiant l’informe (si s’inicia l’expedient seria el primer de l’Administració autonòmica valenciana contra un fons voltor).

L’informe ha detectat un possible assetjament immobiliari de sis fons d’inversió i immobiliàries, especialment en la zona del Raval Universitari, per falta de notificació en el canvi de propietat, inacció en el manteniment de zones comunes, falta de definició en l’empresa que gestiona els cobraments, canvi de panys en zones comunes sense avís previ, dificultats en l’accés al pagament de la renda, falta de comunicació en el venciment del contracte, conductes de pressió moral per a aconseguir la rescissió del contracte i comprovacions il·lícites per part del servei de seguretat per a verificar qui viu accedint-hi sense permís.

La regidora morada també ha remés una carta als “fons voltor” amb la moció de reprovació del ple municipal. La pressió institucional i del Sindicat d’Inquilins ha tingut un cert efecte i alguns dels contractes s’han renovat sense un augment del preu del lloguer o amb la devolució de les fiances pendents. “Una primera victòria de la societat civil”, defensen fonts de Podem-Esquerra Unida.

El Sindicat d’Inquilins, no obstant això, afirma que ha sigut una “lleugera alegria” efímera i denuncia que encara hi ha famílies a qui el fons d’inversió nega la pròrroga del contracte. “Queden famílies que no tenen possibilitat d’anar-se’n a un altre lloc i no els queda altra cosa que aguantar, la gent la veritat és que s’espanta”, diu la portaveu del Sindicat d’Inquilins.