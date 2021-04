‘Mar revuelta’: passat i present del districte marítim de València

Durant anys va ser un lloc comú afirmar que València és una ciutat que no mira a la mar. Que la vida, les obres, els projectes i la ciutat mateixa ignoraven per complet el paratge mediterrani, la deterioració de les platges, l’activitat del port i la vida en el Marítim. El resultat d’ignorar una part de la ciutat és de sobres conegut: especulació urbanística, marginalitat, exclusió social i, ara, gentrificació. La consultora Engels & Volkers feia gala fa poc d’haver fet la seua operació més cara en el barri del Cabanyal, amb una venda que superava els 5.000 euros per metre quadrat, el doble que la mitjana en qualsevol altre barri, mentre que l’Ajuntament de València posava dimecres en marxa obres per a “avançar en la regeneració d’un barri molt maltractat”, en paraules de la vicealcaldessa, Sandra Gómez.

Recuperar en la memòria col·lectiva i posar en valor l’esperit reivindicatiu del districte del Marítim és un dels objectius de Mar Revuelta: centellejos, lluites i cicatrius d’una València marinera, un projecte audiovisual de l’artista Anaïs Florin i el fotògraf Julián Barón, produït per Xaloc Cultural i amb el suport econòmic de l’Ajuntament de València. Encara que la reivindicació i la militància del barri impulsa el projecte, els autors busquen recordar “el preuat patrimoni cultural, natural o arquitectònic, així com el teixit humà que fan del Marítim una de les zones més emblemàtiques de la capital valenciana”.

El projecte, que inclou recursos del Cabanyal-el Canyamelar, la Malva-rosa, Natzaret o el Grau, consisteix en BookJockey, “un format experimental en auge durant els últims anys que funciona com una sessió DJ, però amb llibres, mesclant-los per crear una història, convidant el públic a sentir-los i gaudir-ne”, expliquen des de Xaloc Cultural.

L’audiovisual recull retallades de premsa, còmics, llibres i fanzins que mostren la història del barri i la seua relació amb la ciutat. Així doncs, mescla episodis de l’editat fa poc Regreso al Edén, de Paco Roca, o Todo bajo el sol, de la Premi Nacional de Còmic Ana Penyas, amb retalls del diari Las Provincias, revistes del Cabanyal o fanzins autoeditats, i el llibre de l’estiu que el fotògraf Robert Frank va passar a València. Les publicacions recorden la mobilització social contra la prolongació de l’avinguda de Blasco Ibáñez, un dels projectes de què l’exalcaldessa Rita Barberá va fer el seu emblema, o l’ampliació del port de València.

Mitjançant les fotografies i les publicacions, el duo artístic planteja un recorregut per la història i cultura dels barris marítims, que passa per la Setmana Santa marinera i el far de València; una vindicació del seu patrimoni i una mena de recordatori perquè la ciutat no repetisca l’etern error: viure de cul a la mar.