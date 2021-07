Marzà augmenta un 15% el professorat del pròxim curs per fer de l’educació pública “un motor de cohesió”

Més professorat extra per a una educació pública com a “motor de cohesió social”. Així s’ha referit el conseller d’Educació Vicent Marzà a les previsions del seu departament per al pròxim curs, que comptarà amb un 15,27% de professorat extra i una inversió addicional de 34,9 milions d’euros. A les comarques d’Alacant la plantilla de professorat es reforça amb 1.752 docents addicionals; en les de Castelló, amb 793, i en les de València, amb 2.497.

El conseller ha fet un balanç “molt positiu” d’aquest curs, el primer amb els centres oberts en el context de la pandèmia de la COVID-19, i ha expressat el seu reconeixement a la comunitat educativa “pel treball ingent per demostrar que els centres són el lloc més segur”. “La pandèmia continua, serà un curs amb la pandèmia encara ací fora, però amb un context millor que el curs passat”, ha declarat Marzà.

“Les pautes de mesures de seguretat i higiene estan completament interioritzades per part de la comunitat educativa valenciana, que ha demostrat ser un exemple a seguir. Ara l’organització del curs ja està planificada i compleix els objectius de seguretat, capacitat d’adaptabilitat i 100% de presencialitat en totes les etapes educatives des d’Infantil fins a Batxillerat”, ha afegit el conseller.

El titular d’Educació també ha assegurat que la ministra de Sanitat, Carolina Darias, va afirmar en l’última conferència interterritorial que “és possible vacunar l’alumnat de 12 a 16 anys”. La nova campanya de vacunació d’aquesta franja d’edat correspon a la Conselleria de Sanitat, encara que el conseller ha oferit la logística i la capacitat organitzativa dels centres per a fer-ho “com més prompte millor”.

Marzà, que dilluns va rebre la primera dosi de la vacuna, ha valorat també la campanya d’immunització entre el professorat i ha indicat que només un “percentatge baixíssim” dels docents no s’han vacunat, en molts casos a causa de situacions d’embarassos o altres casuístiques. El conseller ha destacat que l’aposta per la presencialitat a les aules ha resultat reeixida i ha destacat que en els moments més complicats (el gener passat) només hi hagué un 1,92% de les aules confinades.

Ordinadors, tauletes i màscares

El secretari autonòmic d’Educació, Miguel Soler, ha desglossat les inversions extra de la conselleria, en total 34,9 milions d’euros per a contractar monitors de menjador addicionals, el reforç de la neteja i la compra de 15 milions de màscares. En matèria de digitalització dels centres, Soler ha anunciat la compra de 50.908 dispositius portàtils entre ordinadors i tauletes, que es distribuiran aquest mes i a l’inici de curs en col·legis i instituts.

La conselleria ha posat en marxa un “doble joc” amb un sistema de préstec per a l’alumnat que no disposa d’aquests dispositius a casa i un sistema de distribució a les aules per a convertir els ordinadors portàtils en una “eina ordinària de treball”.

Enguany, no obstant això, el Ministeri d’Educació ja no aportarà fons extraordinaris específics per a fer front a un inici de curs pandèmic, encara que el departament de Marzà sí que rep finançament per a projectes de formació del professorat. El conseller ha agraït el treball de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, que dirigeix Vicent Soler, i ha destacat que l’increment de la inversió en Educació és una “aposta molt forta” del Govern valencià.

“Estem assentant el camí d’una millor ocupabilitat amb l’impuls de la Formació Professional i assegurem la igualtat d’oportunitats amb les facilitats que estem donant per potenciar la xarxa de 0-3 anys i amb programes com Xarxa Llibres de gratuïtat de llibres de text”, postil·la Marzà.

Portal aula segura

De la mateixa manera que el curs passat, la conselleria activarà amb vista al pròxim curs el portal web aulasegura.es amb tota la informació relativa a les mesures de seguretat i higiene i els protocols que dicte la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

“Es tracta d’oferir un servei públic a tota la comunitat educativa perquè les famílies i el professorat accedisquen de manera fàcil i senzilla a la informació més rellevant sobre les diferents pautes establides”, ha explicat el conseller Marzà. El curs passat el portal va rebre un total de 345.548 visites, de les quals el 95% van ser durant el mes de setembre.