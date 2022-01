Marzà proposa la diputada Papi Robles com a nova portaveu de Compromís en les Corts Valencianes

La secretària general de Compromís a València, Papi Robles, serà la nova portaveu de la coalició en les Corts Valencianes. La comissió permanent de Més, la branca majoritària de Compromís, ha acordat aquest divendres plantejar la diputada autonòmica com a referent de la formació en el parlament després de l'eixida de Fran Ferri. El que ha sigut síndic de la formació durant els últims sis anys formalitza el seu desplaçament de la primera línia política aquesta setmana i dimarts que ve el grup parlamentari abordarà la successió en la primera reunió de l'any.

Robles ha sigut l'aposta del conseller d'Educació, Vicent Marzà, per a portar les regnes del grup parlamentari el que resta de legislatura. El conseller era el favorit de la branca valencianista de Compromís per a dirigir el grup, però, segons les fonts consultades per aquest periòdic, ha decidit mantindre's en la conselleria donada l'evolució de la pandèmia. La tornada a les classes després del Nadal, sumada a l'augment de contagis i a l'acceleració de la vacunació en els centres escolars ha sigut decisiva per a la seua opció, expliquen aquestes fonts. El titular d'Educació allunya així les idees sobre la crisi de Govern que haguera provocat la seua eixida.

La diputada autonòmica, persona de màxima confiança de Marzà, va ser elegida secretària general comarcal el passat estiu. El seu to combatiu es concep com una bona arma electoral tant contra la dreta parlamentària -les seues expressions recorden el Compromis de l'oposició que carregava contra la corrupció del PP-, com per a frenar les temptacions del PSPV, amb la batalla per l'ampliació del Port de València com a màxim exponent. Robles compleix la quota d'equilibri territorial que la coalició intenta mantindre entre els seus representants i la seua elecció acosta la formació a la representació paritària. Més, que compta amb la majoria de càrrecs de visibilitat en Compromís -al marge de la vicepresidència del Consell, que ocupa Mónica Oltra, d'Iniciativa- aporta un conseller de Castelló -Marzà- i un altre d'Alacant -Rafael Climent-.

En tot cas, l'elecció de la persona que ocupe el càrrec de portaveu haurà de realitzar-se en el grup parlamentari. Des d'Iniciativa, l'altre bloc de la coalició al costat de Verds-Equo, no s'han pronunciat sobre la decisió de Més adoptada aquest divendres. La primera reunió del grup parlamentari, on s'abordaran els canvis, serà dimarts que ve al migdia.