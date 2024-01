Mazón anuncia una auditoria de la despesa del sector públic i el tancament de sis agències

La Generalitat Valenciana encarregarà una sèrie d’auditories de la gestió de les empreses públiques durant les dues legislatures del Pacte del Botànic. El president de la Generalitat, el popular Carlos Mazón, considera que la situació del sector públic és “crítica” i ha tornat a advertir que es revisaran tots els comptes, al mateix temps que es reduirà el que denomina “greix” administratiu.

El dirigent ha denunciat en una roda de premsa “contractacions irregulars, falta de control en el maneig dels recursos públics, duplicitats en la despesa”, a més de retribucions a directius i treballadors “col·locats a dit al marge de la llei i pagaments a terceres persones sense control ni autorització”. No obstant això, encara no s’ha remés cap actuació als serveis jurídics de la Generalitat Valenciana, segons ha admés, i segons va ratificar el departament que dirigeix en una resposta parlamentària. El president valencià ha fet la denúncia sobre la base dels informes de la Sindicatura de Comptes, la Intervenció de la Generalitat i altres organismes fiscalitzadors del sector públic.

El president també ha anunciat que, com a part del pla d’aprimament administratiu, tancarà sis empreses públiques creades per l’executiu del Pacte del Botànic. Es tracta de sis agències que a penes tenen estructura i que, en la major part de casos, no van arribar a posar-se en marxa. Són l’Agència Valenciana de l’Energia, la de Digitalització i Ciberseguretat, la d’Informació i Control Alimentaris, la de Residus i Economia Circular, la de Canvi Climàtic i l’Escola Valenciana d’Administració Pública. Totes aquestes exerceixen activitats que ja estan assignades a altres direccions generals, per la qual cosa les consideren ens buits de contingut i “duplicats”.

El dirigent valencià ha criticat la “col·locació” i la “falta de control” en la despesa pública, assegurant que s’han pagat 713 milions d’euros en contractes “a dit”, a través de 253.000 procediments administratius. Com a crítica, ha indicat que només en l’exercici del 2021 es van produir més de 4.000 contractacions de personal que no estaven autoritzades per la Direcció General de Pressupostos, com en l’empresa de gestió pública d’emergències (la Sgise), que “va tractar de colar 1.800 noves ocupacions públiques”, que finalment no es van dur a terme. La Generalitat no ha aclarit quina part d’aquests contractes corresponen a la gestió de la pandèmia, que va multiplicar els contractes d’emergència, un procés retret per diversos organismes. Tampoc si afecten els contractes del personal de reforç de Sanitat i Educació durant la legislatura passada.

Sobre la base d’aquestes pràctiques, Mazón ha anunciat diverses auditories, una de tipus “forense” –“un procediment tècnic per a detectar de manera detallada possibles casos de frau i despesa descontrolada”, ha explicat– i una altra de general per al sector públic. El seu objectiu és anar part per part per a trobar irregularitats i portar-les per les vies legals convenients, ha insistit Mazón, que reitera que hi ha prou sospites suficients per a dur a terme l’anàlisi, que ja fa temps que anuncia.

A través de diversos comunicats, el PSPV i Compromís han defensat la gestió de l’executiu del Botànic en les dues legislatures. El PSPV defensa que el 90% de l’augment de la despesa en el sector públic des del 2015 al 2022 es concentra en entitats nítidament de servei públic, en concret en Sanitat, on un de cada cinc euros d’augment del pressupost en la legislatura va ser a l’atenció sanitària i la investigació mèdica. En total, 212 milions d’augment, dels quals 145 milions van ser al Consorci de l’Hospital General de València, 28 al de Castelló i 40 milions a investigació sanitària.

“El 90% de l’augment de la inversió del sector públic amb el Consell de Ximo Puig ha anat a sanitat, serveis socials, habitatge, transport, ajuda a empreses o emergències”, ha defensat el portaveu socialista, José Muñoz. “Per més cortines de fum que vulga alçar, per més que vulga desautoritzar la Sindicatura de Comptes –resol–, ha avalat la gestió del Consell del Botànic tots aquests anys”. “Mazón no ha contat la veritat; al contrari, el que ha fet és mentir descaradament. Tan roïna no deu haver sigut la gestió anterior quan Mazón ha mantingut en el seu càrrec la persona responsable del sector públic amb el Consell del Botànic”, ha apuntat.

Per part seua, el portaveu de Compromís, Joan Baldoví, considera que “sembla una broma de mal gust, tenint en compte l’autèntic desastre que va deixar el PP i a què va haver de fer front el govern del Botànic per a posar fi a la corrupció i les males pràctiques del passat”. “Una setmana després d’admetre que no havien fet res sobre el tema, tornen a la càrrega amb insinuacions que només busquen servir d’excusa per a retallar en polítiques que milloren la vida de la ciutadania, com per exemple abaixar la factura de la llum a través de l’Agència Valenciana d’Energia o donar una formació millor als professionals públics a través de l’Escola de l’Administració Pública”, afirmen els valencianistes.