Mazón elimina 700.000 euros d’ajudes als regants d’Alacant per destinar-los a promoció institucional

La Generalitat Valenciana que presideix Carlos Mazón elimina 700.000 euros d’una subvenció destinada als regants de la conca del Segura per destinar-la a promoció institucional. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publica una resolució de la Conselleria d’Hisenda que acorda una reducció del programa per als afectats pel Transvasament Tajo-Segura, que Mazón ha fet la seua bandera, per a transferir-ho al departament que fa les campanyes publicitàries de Presidència de la Generalitat.

Segons la resolució, adoptada el 21 de novembre, la transferència passa al capítol II del departament que dirigeix Carlos Mazón, el dedicat a la compra de béns i despeses de funcionament en promoció. El text recull que “Presidència de la Generalitat té la necessitat de donar cobertura a les reprogramacions dels expedients de contractació relatius als serveis de difusió i, amb això, fer front a les campanyes publicitàries i els serveis de creativitat no previstos inicialment en aquest exercici”.

La Generalitat justifica la retallada en les subvencions, que originàriament eren de 2,5 milions d’euros i es queden en 1,8 milions, perquè, finalitzat el termini de petició d’ajudes els regants, ja no tenen dret a sol·licitar-les, per la qual cosa ho considera una mena de sobrant. Són “crèdits no afectes a compromisos de despesa, per haver decaigut el dret a la percepció dels beneficiaris i no estar vinculats a finançament condicionat”, segons el text.

El dirigent del PP ha fet de la batalla judicial contra el transvasament una de les seues banderes i ha promés als agricultors i regants del Baix Segura, un nínxol de vots per al PP i Vox, infinitat de recursos públics. Precisament el 2 de novembre passat el president va prometre als regants de la conca del Segura un augment de la inversió en infraestructures i la defensa jurídica del transvasament. Mazón mateix ha abanderat protestes polítiques i ciutadanes en favor dels regants de la conca del Segura, com les celebrades a Madrid i Alacant.

En els pròxims pressupostos, els primers del PP i Vox, també s’ha canviat el mode de concessió d’unes subvencions de Presidència, amb 5 milions d’euros per la via de la concessió directa. Les ajudes estan destinades a “la promoció, el foment o la realització d’activitats i esdeveniments d’interés públic, sociocultural o econòmic de la Comunitat Valenciana, degudament justificades”.